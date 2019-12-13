: SAMDOB "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesi hazırlıklarını sürdürüyor

13.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:19

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesini sanatseverlerle buluşturmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

SAMDOB sanatçıları, Fikret Amirov'un zengin motiflerle bezediği, doğunun oryantal ve mistik dünyasının akla gelen ilk örneği olan "1001 Gece Masalları" bale eseri ile Azerbaycan edebiyatının değerli şairlerinden İmameddin Nesimi'nin doğumunun 650'nci yılına özel, sevgi ve bilgelik dolu yolunun anlatıldığı "Nesimi" balesini ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunmak için provalarına devam ediyor.

SAMDOB koro, bale ve orkestra sanatçılarının performansıyla sahneye taşınacak "1001 Gece Masalları"nın koreografisi, uzun seneler Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde başkoreograflık görevini üstlenen ve iki sene önce hayatını kaybeden sanatçı Nugzar Magalashvili'ye ait.

Eserde koro şefliğini Raushan Baigulakova, dekor ve kostüm tasarımını Alev Tol, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor.

Eserin ikinci bölümünde sahnelenecek Nesimi balesinde de Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden İmameddin Nesimi'nin sevgi ve bilgelik dolu hayatı anlatılıyor.

Gençlik çağındaki Nesimi'nin medresede eğitim gördüğü sahneyle perdeyi açan eser, sulh yolunda ilerleyişini konu ediniyor.

"Nesimi" balesinin koreografisi, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Kamilla Huseyinova'ya ait. Eserin librettosunu Ajdar Ulduz kaleme alırken, dekor tasarımını Filiz Dinç, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını Ajdar Ulduz üstleniyor.

Eserlerin orkestra şefliğini yapan Yalçın Adıgüzel, gazetecilere açıklamasında, 2019'un Nesimi yılı ilan edilmesi dolayısıyla hazırlanan "Nesimi" bale eserinin Türkiye'de prömiyerini gerçekleştireceklerini söyledi.

Nesimi'nin Türk dünyası için önemli bir isim olduğuna işaret eden Adıgüzel, "Nesimi eserinin prömiyerini Azerbaycan'da yaptık. Türkiye'deki prömiyerini ise Samsun'da yapıyoruz. Bu, bizim için gurur verici bir olay. Projenin burada prömiyer yapmasından dolayı çok heyecanlıyız. En iyi şekilde sanatseverlerin karşısına çıkmak istiyoruz." dedi.

Provaları devam eden "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesinin prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 14 Aralık Cumartesi ve 16 Aralık Pazartesi günleri sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

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