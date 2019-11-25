25.11.2019 18:49 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:55

Samanlıkta başlayan yangın eve sıçradı, garajdaki aracı komşular kurtardı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, samanlıkta başlayan yangın yanında bulunan tek katlı eve sıçradı. Yangın anında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, garajda bulunan araç ise sürücü camını kıran vatandaşlar tarafından itilerek dışarı çıkarıldı.

Öğleden sonra, Kartepe Hacı Halim Mahallesi Busem Sokak'ta bulunan bir samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede samanlığın tamamını sararak, yan tarafında bulunan Metin Uzun'a ait tek katlı eve sıçradı. Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine İzmit ve Kartepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yanan evde kimsenin olmadığını fark eden komşular, garajda bulunan otomobilin sürücü camını kırarak aracın el frenini indirdi ve yanmaması için otomobili iterek garajdan çıkardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Olayda evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, samanlıkta başlayan ve tek katlı eve sıçrayan yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrasında söndürülebildi. Olay yerine gelen Metin Uzun, komşuları tarafından garajdan çıkarılan aracını bulunduğu yerden kaldırdı. Yangın sonrasında tek katlı evin bir odası kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA