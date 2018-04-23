Samandağ'da Fener Alayı

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Samandağ Belediyesi organizasyonuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Samandağ Cumhuriyet Alanı'nda başlayan yürüyüş, belirlenen güzergah üzerinden tekrar aynı alana dönülmesiyle son buldu.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, yaptığı konuşmada, "Atalarımız bu ülkede daha rahat, refah içinde, özgürce yaşayalım diye canlarını ortaya koydular. Bugün bize düşen görev bu ülkede birlikte yaşamayı savunmak, ülkemizin selametine hizmet etmek boynumuzun borcudur. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a da bizlere katkılar sunduğu, bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum" dedi. - HATAY