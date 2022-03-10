Samandağ Belediyesinden anlamlı tiyatro - Haberler

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Samandağ Belediyesinden anlamlı tiyatro

Bültenler - Güncel
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Samandağ Belediyesinden anlamlı tiyatro

Sanatsal etkinliklerle sıkça adından söz ettiren Samandağ Belediyesi tarafından Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Sanki Hiç Unutmayacakmış Gibi " isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

9 Mart 2022 Çarşamba günü, saat 19:30'da Samandağ Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununa Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, Samandağ Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızı kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kültür Sanat etkinliklerimize devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bir kez daha tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bültenler / Güncel

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