Samandağ Belediyesinden anlamlı tiyatro

9 Mart 2022 Çarşamba günü, saat 19:30'da Samandağ Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununa Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, Samandağ Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızı kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kültür Sanat etkinliklerimize devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bir kez daha tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bültenler / Güncel