Samandağ Belediye ekipleri, çok önemli bir farkındalık çalışmasını daha gerçekleştirdi
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Samandağ Belediye ekipleri, çok önemli bir farkındalık çalışmasını daha gerçekleştirdi

Samandağ Belediye ekipleri, çok önemli bir farkındalık çalışmasını daha gerçekleştirdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz'ın " En Güzel Temizlik Kirletmemektir" sloganı doğrultusunda Samandağ'da temizlik ile ilgili farkındalık oluşturarak vatandaşların duyarlılığını arttırmak, cadde ve kaldırımlara çöp atılmasının önüne geçmek amacıyla esnaflara süpürge ve kürek dağıtıldı.

Kampanyanın temel amacının, Samandağ ilçesinde temizlik ile ilgili farkındalık yaratarak özellikle esnafların kaldırımlarını süpürürken çöplerini yola değil de süpürdüğünü çöp kutusuna atmasını sağlayarak daha temiz bir çevre edinmek olduğu belirtildi.

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Şimşek kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada; " En iyi temizlik kirletmemektir diyoruz. Az kirletelim, dolayısıyla daha temiz bir çevre edinelim. Vatandaşlarımıza, esnafımıza bir kampanya yaptık. Esnafımıza süpürge ve kürek dağıttık. Esnafımız en azından dükkanlarının önündeki kaldırımı temizlerken, kaldırım üzerindeki çöpleri yola atmasınlar diye böyle bir çalışma yaptık. Temel amacımız farkındalık yaratmak, çevremizin daha düzenli ve daha tertipli olasını sağlamaktır. Bizler hem Zabıta Müdürlüğü hem de Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak yaklaşık 110 personelimiz sahada fiili çalışmaktadır. Bütün belediye imkanlarımızı biz bu noktaya seferber etsek bile vatandaşlarımızın ve esnafımızın desteğini almazsak ciddi anlamda temiz bir çevre edinmemiz mümkün değil. Temiz bir çevreyi duyarlı vatandaş ve duyarlı esnafla daha iyi noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu kampanyamızın temel hedefi temiz bir çevre edinmektir.Bu noktada şimdiden esnafımıza sunacakları katkılar için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler

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Samandağ Belediye ekipleri, çok önemli bir farkındalık çalışmasını daha gerçekleştirdi - Haberler
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