Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı
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Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı Tekirdağ'da yüklediği saman balyalarının elektrik tellerine çarpması sonucu yanan tır ve samanlar küle döndü.

Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da yüklediği saman balyalarının elektrik tellerine çarpması sonucu yanan tır ve samanlar küle döndü.

Olay, Saray İlçesi Osmanlı Mahallesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde 78 AAB 358 Plakalı tırına yüklediği 400 balya samanla yola çıkan Neşet Çoban, Osmanlı Mahallesi çıkışında tırın dorsesinde ki saman balyalarının elektrik tellerine çarpması sonucu alev aldı. Çıkan yangın kısa sürede saman balyalarını ve tırı sararken, olay yerine çok sayıda İtfaiye, Jandarma, 112 Acil Servis Ekipleri ve elektrik personeli sevk edildi. Olay yerine gelen elektrik ekipleri tarafından mahalleye gelen elektrik kesilirken yangın itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken tır sürücüsü Neşet Çoban saman balyaları ve ekmek teknesinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi.

Yangının ardından, elektrik direklerinin ve tellerinin zarar görmesi nedeniyle mahalleye uzun süre elektrik verilemedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı
Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı
Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı
Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Kıray

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