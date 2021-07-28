SAMAN BALYALARI DÖKÜLEN ÇİFTÇİYE UMKE YARDIMI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAMAN BALYALARI DÖKÜLEN ÇİFTÇİYE UMKE YARDIMI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, traktörün römorkundan dökülen saman balyalarını toplayan Fikret Yıldırım'a yoldan geçen UMKE ekipleri yardım etti.

TOKAT'ta, traktörün römorkundan dökülen saman balyalarını toplayan Fikret Yıldırım'a yoldan geçen UMKE ekipleri yardım etti.

Olay, Tokat Niksar ile Ordu Akkuş karayolu 16'ıncı kilometre civarında meydana geldi. Tokat'tan Ordu'nun Akkuş ilçesine giden Fikret Yıldırım'ın traktörünün arkasındaki römorkta bulunan saman balyalarının bir kısmı hareket halindeyken düştü. Yıldırım, traktörü yolun sağına çekerek balyaları toplamaya başladı. O sırada yoldan geçen UMKE ekipleri, saman balyalarını toplamakta zorlanan Yıldırım'a yardımcı olmak için durdu. UMKE ekipleri ile birlikte dökülen saman balyalarını yeniden römorka yerleştiren Fikret Yıldırım, yoluna devam etti.

SAMAN BALYALARI DÖKÜLEN ÇİFTÇİYE UMKE YARDIMI
SAMAN BALYALARI DÖKÜLEN ÇİFTÇİYE UMKE YARDIMI
SAMAN BALYALARI DÖKÜLEN ÇİFTÇİYE UMKE YARDIMI
SAMAN BALYALARI DÖKÜLEN ÇİFTÇİYE UMKE YARDIMI
SAMAN BALYALARI DÖKÜLEN ÇİFTÇİYE UMKE YARDIMI
SAMAN BALYALARI DÖKÜLEN ÇİFTÇİYE UMKE YARDIMI
SAMAN BALYALARI DÖKÜLEN ÇİFTÇİYE UMKE YARDIMI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı
Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Sevda Erginci Bülent Serttaş
Spor Mesut Özil Metin Oktay Hakan Reçber Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SAMAN BALYALARI DÖKÜLEN ÇİFTÇİYE UMKE YARDIMI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:52:10. #1.14#

title