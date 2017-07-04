Sümüklü Böceğin Jilet Üzerinde Yara Almadan Yürümesinin Sırrı Çözüldü

Salyangoz veya diğer ismiyle sümüklü böcek, çeşitli amaçlar için farklı yapılarda mukus, yani sümüksü madde üretir.

YÜZDE 2'Sİ KARBONHİDRAT VE PROTEİNDEN OLUŞUYOR

Bu amaçlardan biri de salyangozun ilerlemesini sağlayan ve vücudunun alt kısmında yer alan mukustur. Bunun yüzde 98'i su, yüzde 2'si karbonhidrat ve proteinden oluşur. Bu formül mukusun hem akışkan hem de birbirine bağlı olmasını sağlar.

MUKUS SAYESİNDE JİLET ÜZERİNDE YARA ALMADAN İLERLİYOR

Sümüklü böceğin jilet üzerinde sorunsuz, hiç zarar görmeden yürüyebilmesinin nedeni işte bu mukus, yani sümüksü katmandır. Mukus salyangoz ile jilet arasında bir tür koruyucu kalkan oluşturur. Bu videomuzda hep beraber işte bunu test ediyoruz.