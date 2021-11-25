ŞALPAZARI VE BEŞİKDÜZÜ'NE DEV İÇME SUYU PROJESİ

BEŞİKDÜZÜ, TRABZON (Habermetre) - Trabzon'u sağlam altyapı ve sağlıklı içme suyu ile buluşturmak gayretiyle çalışmalarına devam eden TİSKİ Genel Müdürlüğü, Şalpazarı ve Beşikdüzü'nün 27 mahallesini kapsayan içme suyu hattı çalışmasına başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi şehrin genelini sağlam altyapı, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun göreve başlamasının ardından hizmet atağına başlayan Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, rekor seviyede bir altyapı çalışmasını şehre kazandırdı.

2 İLÇEYE MÜJDEYİ VERDİ

Şehrin geneline altyapı ve içme suyu hizmetlerini götürdüklerini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, geleceğin Trabzon'unu sağlam temeller üzerine inşa ettiklerini ifade etti. 18 ilçede 1 milyon 600 bin metre içme suyu, 156 bin 317 metre kanalizasyon ve 16 bin 304 metre yağmursuyu olmak üzere yaklaşık 2 milyon metre hat imalatı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, Şalpazarı ve Beşikdüzü'nü sağlıklı içme suyu ile buluşturacak projenin de başladığını müjdeledi.

35 MİLYON TL'LİK ÇALIŞMA

Şalpazarı Grup İçme Suyu Projesi ile Beşikdüzü ile Şalpazarı ilçelerinin yıllarca yaşadığı sağlıklı içme suyu sorununu kapsamlı bir şekilde çözeceklerini ifade eden Başkan Zorluoğlu, "35 milyon TL tutarındaki yatırımımızla Şalpazarı ilçemizin 15, Beşikdüzü ilçemizin 12 mahallesine sağlıklı içme suyu sağlamış olacağız. 2023 yılına kadar tamamlanacak olan proje sayesinde iki ilçemizin 50 yıllık su ihtiyacını karşılamış olacağız" dedi.

ŞEHRİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

İlçelerde yıllara sair içme suyu ve altyapı sorunu olduğunun altını çizen Başkan Murat Zorluoğlu, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak gelişen ve büyüyen şehrimizin yarınları için altyapıya önem veriyoruz. Büyük bir kararlılıkla bu sorunları gidermek için çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden beri rekor düzeyde imalat gerçekleştirdik. Bundan sonra da aynı hız ve kararlılıkla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ekiplerimiz gece-gündüz çalışarak şehrimizi geleceğe hazırlıyor" diye konuştu.

27 MAHALLE YARARLANACAK

Grup İçme Suyu Projesi tamamlandığında Şalpazarı ilçesine bağlı; Akkiriş, Çamkiriş, Dorukkiriş, Gölkiriş, Çamlıca, Çarlaklı, Doğancı, Düzköy, Gökçeköy, Kalecik, Kasımağzı, Karakaya, Simenli, Sütpınar, Turalıuşağı mahalleleri ile Beşikdüzü ilçesine bağlı; Ağaçlı, Bozlu, Gürgenli, Hünerli, Çıtlaklı, Dağlıca, Duygulu, Takazlı, Yeşilköy, Beşikdağ, Vardallı, Zemberek mahalleleri daha sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

TARİH : 25. 11. 2021

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