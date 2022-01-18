Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından birimler arasındaki kaynaşmayı, birlik ve beraberliği sağlamak adına düzenlenen Salon Futbol Turnuvası başladı.

MALATYA (Bültenler) - Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerle birlikte şirketlerin katılım sağladığı Salon Futbol Turnuvası, Büyükşehir Belediyesi Muhammed Ali Clay Spor salonunda başladı. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Esenlik Genel Müdürlüğü arasında oynanan maçla başlayan turnuva, 4 grup ve 16 takımdan oluşuyor. Turnuvanın final karşılaşması 7 Şubat tarihinde yapılacak.

Turnuvanın kaynaşma adına önemli olduğunu söyleyen Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ata Ünlü, "Büyükşehir Belediyemizin kurumlar arası başlattığı Futbol Turnuvası'na bizler de katılarak izledik. Herkesin centilmence mücadelelerine devam etmesini ve hak eden, başarılı olan kazanır diyorum. Kazanan takımı tebrik ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak yıl içerisinde birçok turnuvanın düzenlendiğini ve bu anlamda önemli organizasyonlara imza attıklarını dile getiren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adem Bedir Ergül, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak birimler arasındaki kaynaşmayı sağlamak adına bir futbol turnuvası düzenledik. Bu turnuvanın kazasız belasız geçmesini diliyor, takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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