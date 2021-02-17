Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm

17.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:20

Başrolünü Antonio Banderas ile paylaştığı 'Desperado' filmindeki sevişme sahnesinde çok zorlandığını ifade eden Salma Hayek, "Çekim başlayınca ağlamaya başladım. Babam ve erkek kardeşimi düşünmeden edemedim" dedi.

Meksikalı- ABD'li aktris Salma Hayek, 1995 yapımı 'Desperado' filminde başrolü paylaştığı Antonio Banderas'la sevişme sahnesini çekerken neler hissettiğini anlattı.

HERKESİ DIŞARI ÇIKARMIŞLAR

'Armchair Expert' adlı haftalık podcast yayınında konuşan Hayek, sahne çekilirken çok gerildiğini ve ağladığını söyledi. Gerginliğinin sebebinin ne Banderas ne de yönetmen Robert Rodriguez'den kaynaklandığının altını çizen 54 yaşındaki oyuncu, söz konusu sahne çekilirken birçok insanın dışarı çıkarıldığını, yalnızca kendisinin, Banderas'ın ve Banderas'ın o dönemki eşi Elizabeth Avellan'ın kaldığını belirtti.

Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm

"AĞLAMAYA BAŞLADIM"

"Daha önce hiç böyle bir sahne çekmemiştim" diyen Hayek, "O yüzden çekim başlayınca ağlamaya başladım. O sahneyi çekmek Banderas için hiçbir şeydi. Bu beni korkuttu çünkü daha önce birinin karşısında hiç bu şekilde bulunmamıştım" diye konuştu.

Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm

"YAPABİLECEĞİMİZİN EN İYİSİNİ YAPTIK"

Sarılı olduğu örtüyü üstünden atıp çekime başlamadan önce zorlandığını, 1-2 saniyeliğine örtüyü atıp sonra yeniden ağlamaya başladığını anlatan Hayek, "Yine de harikalardı. O dönem yapabileceğimizin en iyisini yaptık" diyerek ekibini övdü.

"BABAM VE ERKEK KARDEŞİMİ DÜŞÜNMEDEN EDEMEDİM"

Yönetmen Rodriguez'in de hiç baskı yapmadığını söyleyen Hayek, "Oynadığınız karaktere büründüğünüzde bu sahneleri çekmekte sıkıntı yaşamazsınız. Siz, siz olmadığınızda bunu yapabilirsiniz. Ama babam ve erkek kardeşimi düşünmeden edemedim. Bu sahneyi izleyeceklerdi. İnsanlar onlarla dalga geçecek miydi? Erkekler üzerinde böyle bir baskı yok. Babaları, oğullarının sevişme sahnesini izlediğinde 'İşte benim oğlum' diyecek" eleştirisi de yöneltti.

Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm
Haber Yorumları (2)
BUNU YAZAN TOSUN: Ben de hep seni düşünüyorum Salma ''cığım ancak asla ağlamıyorum umudumu hiç kaybetmedim elbet bir gün. . .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
DOKTOR: Aferim sana çok güzel bi filim olmuş rolünün hakkını vermişsin
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Oğuzhan Koç Prens Harry Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 13:22:27. #1.15#
title