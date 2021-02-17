Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm

Başrolünü Antonio Banderas ile paylaştığı 'Desperado' filmindeki sevişme sahnesinde çok zorlandığını ifade eden Salma Hayek, "Çekim başlayınca ağlamaya başladım. Babam ve erkek kardeşimi düşünmeden edemedim" dedi.

Meksikalı- ABD'li aktris Salma Hayek, 1995 yapımı 'Desperado' filminde başrolü paylaştığı Antonio Banderas'la sevişme sahnesini çekerken neler hissettiğini anlattı.

HERKESİ DIŞARI ÇIKARMIŞLAR

'Armchair Expert' adlı haftalık podcast yayınında konuşan Hayek, sahne çekilirken çok gerildiğini ve ağladığını söyledi. Gerginliğinin sebebinin ne Banderas ne de yönetmen Robert Rodriguez'den kaynaklandığının altını çizen 54 yaşındaki oyuncu, söz konusu sahne çekilirken birçok insanın dışarı çıkarıldığını, yalnızca kendisinin, Banderas'ın ve Banderas'ın o dönemki eşi Elizabeth Avellan'ın kaldığını belirtti.

"AĞLAMAYA BAŞLADIM"

"Daha önce hiç böyle bir sahne çekmemiştim" diyen Hayek, "O yüzden çekim başlayınca ağlamaya başladım. O sahneyi çekmek Banderas için hiçbir şeydi. Bu beni korkuttu çünkü daha önce birinin karşısında hiç bu şekilde bulunmamıştım" diye konuştu.

"YAPABİLECEĞİMİZİN EN İYİSİNİ YAPTIK"

Sarılı olduğu örtüyü üstünden atıp çekime başlamadan önce zorlandığını, 1-2 saniyeliğine örtüyü atıp sonra yeniden ağlamaya başladığını anlatan Hayek, "Yine de harikalardı. O dönem yapabileceğimizin en iyisini yaptık" diyerek ekibini övdü.

"BABAM VE ERKEK KARDEŞİMİ DÜŞÜNMEDEN EDEMEDİM"

Yönetmen Rodriguez'in de hiç baskı yapmadığını söyleyen Hayek, "Oynadığınız karaktere büründüğünüzde bu sahneleri çekmekte sıkıntı yaşamazsınız. Siz, siz olmadığınızda bunu yapabilirsiniz. Ama babam ve erkek kardeşimi düşünmeden edemedim. Bu sahneyi izleyeceklerdi. İnsanlar onlarla dalga geçecek miydi? Erkekler üzerinde böyle bir baskı yok. Babaları, oğullarının sevişme sahnesini izlediğinde 'İşte benim oğlum' diyecek" eleştirisi de yöneltti.