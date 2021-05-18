Salıncaktan düşen çocuğa evinde ziyaret

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, bayramın birinci günü salıncaktan düşerek yaralanan çocukları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, bayramın birinci günü salıncaktan düşerek yaralanan çocukları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Elbeğendi Mahallesinde yaşandı. Aydoğan ailesinin evinin önde bulunan iki ağaca bağlanan iple bir salıncak oluşturuldu. Yapılan salıncağa binen 8 çocuk dengesini kaybederek düştü. Bayramın birinci günü salıncaktan düşerek hafif yaralanan çocukları evlerinde ziyaret eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Aydoğan Ailesi ile görüşen Ekinci, yaralanan çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileterek, mahallede bir çocuk oyun gurubu yapılması için talimat verdi. Yaralanan çocuklardan Medine Aydoğan, "Babam bize salıncak yaptı. Kardeşlerim ve komşu çocuklarla salıncakta oynarken bu kaza oldu. Kardeşlerim ve komşumuzun çocukları yaralanmıştı. Belediye Başkanımız Salih Ekinci bizi ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bize salıncak sözü verdi. Kendilerine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı