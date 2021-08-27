Salim Ünsal kimdir? Salim Ünsal kaç y aşında, nereli? Salim Ünsal biyografisi!

Bugüne kadar bir çok televizyon kanalı, web sitesi, gazete ve dergi bünyesinde eğitim psikolojisi ve sınav literatürü ile ilgili yazıları, makale ve raporları yayınlanmıştır. Ayrıca bir çok radyo kanalında eğitim programı danışmanlığını üstlenmiştir. Peki, Rehberlik Ekipler Amiri ve Eğitim Uzmanı olan Salim Ünsal kimdir? Salim Ünsal kaç y aşında, nereli? Salim Ünsal mesleği nedir? Salim Ünsal hayatı ve biyografisi nedir?

Bugüne kadar bir çok televizyon kanalı, web sitesi, gazete ve dergi bünyesinde eğitim psikolojisi ve sınav literatürü ile ilgili yazıları, makale ve raporları yayınlanmıştır. Ayrıca bir çok radyo kanalında eğitim programı danışmanlığını üstlenmiştir. Türkiye genelinde birçok ilde eğitim ve sınav içerikli seminerler gerçekleştirmiştir. Peki, Rehberlik Ekipler Amiri ve Eğitim Uzmanı olan Salim Ünsal kimdir? Salim Ünsal kaç y aşında, nereli? Salim Ünsal mesleği nedir? Salim Ünsal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SALİM ÜNSAL KİMDİR?

Rehberlik Ekipler Amiri ve Eğitim Uzmanı Salim Ünsal 1968 doğumludur. İlkokul ve Ortaokulu memleketinde tamamlamıştır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş, 1992'de psikolog ünvanını almıştır.

1995 senesinde Kültür Dershanelerinde rehber öğretmenlik yapmaya başlayan Salim Ünsal, 2002'den sonra yine aynı dershanede rehberlik bölüm başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2007 yılında ise Kültür Rehberlik ve Ölçme Değerlendirme Akademisinin Genel Koordinatörü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bugüne kadar bir çok televizyon kanalı, web sitesi, gazete ve dergi bünyesinde eğitim psikolojisi ve sınav literatürü ile ilgili yazıları, makale ve raporları yayınlanmıştır. Ayrıca bir çok radyo kanalında eğitim programı danışmanlığını üstlenmiştir. Türkiye genelinde birçok ilde eğitim ve sınav içerikli seminerler gerçekleştirmiştir.

Aslen Sivas'lıdır.