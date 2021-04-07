Salihlili muhtarlar 5. kez Mehmet Güler'i seçti

Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi'nde mevcut başkan Mehmet Güler yeniden başkan seçilerek, 5. kez güven tazeledi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi'nde mevcut başkan Mehmet Güler yeniden başkan seçilerek, 5. kez güven tazeledi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 98 muhtar üyesi bulunan Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu, Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Kabazlı Mahalle Selahattin Akcan'ın yaptığı genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Gaziler Mahallesi Muhtarı Mehmet Güler ile Sarıpınar Mahallesi Muhtarı Öner Karabulut yarıştı. Kullanılan oyların 61'ini alan Güler, 5. kez Muhtarlar Derneğinin başkanı oldu. Diğer aday Karabulut ise 34 oy aldı.

Olağan genel kurula katılan tüm üyelere teşekkür eden Güler, muhtarların sorunlarının çözümü konusunda çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Güler, meslektaşlarından aldıkları bu güçle, güveni boşa çıkarmayacağını sözlerine ekledi.

Mehmet Güler Başkanlığı'ndaki Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi'nin yönetim kurulu Mustafa Yüksel, Ayhan Gezdir, Necati Yılmaz, Seyfettin Toker, Ahmet Avşar, Ali Çakaloğlu, Akşit Gencer, Ercan Ayyürü ve Bayram Ali Ergin'den oluşurken, denetim kurulu ise Zeki Karatepe, Hüseyin Deniz ve Yunus Karaca'dan oluştu.

Öte yandan Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi Başkanlığına 5. kez seçilen Mehmet Güler'e, olağan genel kurul sonrası Karayahşi Mahalle Muhtarı Halil Akaydın tebrik edip, plaket verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı