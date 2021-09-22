Salihli MHP'den birlik ve beraberlik toplantısı

SALİHLİ (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı ve MHP'li belediye meclis üyeleri ile birlik ve beraberlik toplantısı yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde Salihli'de güçlü bir teşkilata sahip olduklarını vurgulayan Başkan Kayda, "Parti teşkilatımız, Ülkü Ocaklarımız, meclis üyelerimiz ve belediye personelimiz ile Salihli'ye gece gündüz demeden hizmet ediyoruz. Ekibim ve teşkilatımızla beraber Salihli'yi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

MHP Salihli İlçe Teşkilatı ve MHP'li belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın Gümüş Kafe'de düzenlediği istişare toplantısında bir araya geldi. Başkan Kayda, "2014 yılından bugüne Milliyetçi Hareketin bayrağını Salihli'de dalgalandırıyoruz. Bunu hep birlikte başardık" dedi.

Salihli'yi 2014 yılında değiştirmek için yola çıktıklarını belirten Başkan Kayda, "Geride bıraktığımız 7,5 yılda Modern Pazaryeri ve otopark, köprülü kavşak, Atatürk Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu, dur-geç köprüleri, yağmur suyu, masal ormanı parkı, prestij caddelerini hayata geçirip, Salihli'yi fakülte ve doğalgaz ile buluşturduk. Yeni dönemde, Kent Meydanı düzenleme çalışması, Gümüşçayı ve Sarıpınar köprüleri, Kurtuluş Pazaryeri ve Türk Dünyası Parkı projelerimizi ilçemize kazandıracağız. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman neleri başardığımızı herkes gördü. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde 'Üretken Belediyecilik' ilkemize bağlı kalarak güzel şehrimize hayal dahi edilemeyen büyük projeler kazandırdık. Artık Cumhur İttifakı ile çok daha güçlüyüz" diye konuştu.

Toplantıya Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ve yönetimi, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Kadın Kolları Başkanı Tülay Köse, Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk ve belediye meclis üyeleri katıldı. - MANİSA