Salihli Emniyet araç filosunu güçlendirdi

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan toplam 2 araç düzenlenen törenle hizmete girdi.

Salihli Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği tarafından alınan 2 araç, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Grup Amirliği bahçesinde kesilen adak ve yapılan duanın ardından hizmete girdi.

Törende Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı İsmail Çetiner'den araçların anahtarlarını teslim alan İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, anahtarları emniyet mensuplarına teslim etti. Yeni araçların Salihli'ye hayırlı olmasını dileyen İl Emniyet Müdürü Uslusoy "Bu araçlarımızı Salihli'nin huzuru ve güvenini sağlamak için kullanacağız. Yeni araçlar düşmana korku, dosta güven verecek" dedi. Uslusoy, araçları Salihli Emniyetine kazandıran Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği yönetimine teşekkür etti.

Yeni araçların hizmete girmesiyle ilgili düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Merkez Karakol Komutanı Teğmen Fatih Çiçek, Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı İsmail Çetiner ve yönetimi ile emniyet mensupları katıldı. - MANİSA