Salihli'de tam kapanma süreci ele alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Salihli'de tam kapanma süreci ele alındı

Salihli'de tam kapanma süreci ele alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 'Tam Kapanma Tedbirleri' genelgesi kapsamında kurum amirleri ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 'Tam Kapanma Tedbirleri' genelgesi kapsamında kurum amirleri ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Kaymakam Sağlam'ın yanı sıra; İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve diğer ilgililer katıldı.

Düzenlenen toplantıda, tam kapanma kararı sonrasında kurumlar tarafından denetim faaliyetlerinin hassasiyetle yürütülmesi, istisna kapsamındaki işyerleri ve vatandaşların kurallara riayet edip etmedikleri konuları sıkı bir şekilde takip edilerek beklenen amacın gerçekleştirilmesi için koordineli bir şekilde çalışılmasına karar verildi. Sürekli, etkili ve verimli bir şekilde denetimlerin planlanması kararlaştırıldı. - MANİSA

Salihli'de tam kapanma süreci ele alındı
Salihli'de tam kapanma süreci ele alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Feyza Aktan Özcan Deniz
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Salihli'de tam kapanma süreci ele alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:14:35. #1.14#

title