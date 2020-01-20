Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı
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Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hacı Ömer Özden 'in annesi Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı.

20.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:39
Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hacı 'in annesi Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı.


Bugün Narmanlı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Palandöken Mezarlığında toprağa verildi.


Saliha Özden'in cenaze namazına Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesinden akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Namaz sonrası imam tarafından helallik alındı. Fatihalar okundu.


Daha sonra Saliha Özden'in cenazesi Erzurum Asri Mezarlığında toprağa verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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