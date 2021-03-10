Salih Memişoğlu kimdir? Salih Memişoğlu neden öldü?

Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Çıkan silahlı kavga sonrası ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'uydu. Peki, Salih Memişoğlu kimdir?

Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana gelen olayda alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Salih Memişoğluhayatını kaybetti. Peki, Salih Memişoğlu kimdir? Salih Memişoğlu neden öldü?

SALİH MEMİŞOĞLU KİMDİR

Salih Memişoğlu 1967 Trabzon doğumludur. Aslen Of'lu olan Salih Memişoğlu, dünya çapında bir biyoenerji ve metafizik uzmanıdır.

Metafizik unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan, ruhsal bozukluklar, bayılma, bunalım, vb., belirtilerle ortaya çıkan rahatsızlıkları tedavi etmektedir.

Memişoğlu hastalarının problemlerinin kaynağının, metafizik unsurlara ya da tıbbi veya psikolojik nedenlere mi dayandığının tesbiti konusunda hassas davranmakta ve hastalarını doğru yönlendirmeye büyük önem vermektedir.

Biyoenerji ve metafizik alanda yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu çalışmalarla dünya çapında ismini duyurmuştur. Metafizik unsurlarının da bilimin bir konusu olduğunu ve çözülemeyen pek çok rahatsızlığın altında, yanlış teşhis ve metafizik unsurların gözardı edilmesi olduğunu savunmaktadır.

Dünyanın pekçok yerinde metafizik alanında yapılan çalışmalar, girişimler ve araştırmalar olduğunu gören Memişoğlu, Türkiyede de bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaların artmasını desteklemekle birlikte,bu eksiklikten kaynaklı rahatsızlıkların tedavisinde, alanının öncü uzmanı olarak insanlara yardım etmeye devam etmektedir.

SALİH MEMİŞOĞLU NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Gerçekleşen feci olay sonrası saldırgan M.Ö. ise aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler konuyla ilgili soruşturma başlattı.