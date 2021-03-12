Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı

Çekmeköy'de ünlülerin hocası olarak bilinen "metafizik uzmanı" Salih Memişoğlu ile bir kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde 9 Mart'ta meydana gelen silahlı saldırıda, bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetmiş, Osman Ö. ise yaralanmıştı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olaya ilişkin aralarında alacak verecek olduğu gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ö. ile şüphelinin olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Ensar Ö., Bayram Ö., Satılmış G. ve Mehmet G. gözaltına alınmıştı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Salih Memişoğlu ünlülerin hocası olarak da biliniyordu.

1 KİŞİ TUTUKLANDI



Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mustafa Ö.'nün "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU

Çekmeköy, Çatalçeşme Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde salı günü saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin uğradıkları silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sırasında Osman Özgölet adlı kişi de ağır yaralanmıştı. Polis ekipleri olayın, hayvanat bahçesinde daha önceden işletmecilik yapan Mustafa Ö. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmişti. Şüpheli Mustafa Ö.nün emniyet ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilmişti.



