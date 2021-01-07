Salgının başladığı Çin'de koronavirüs vaka sayısı son 5 ayın zirvesinde
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Salgının başladığı Çin'de koronavirüs vaka sayısı son 5 ayın zirvesinde

07.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:30

Salgının başladığı Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre son 24 saatte rapor edilen 52 Covid-19 vakasının 51'i başkent Pekin'de bulunan Hebei bölgesinden geldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün başladığı Çin'den kötü haber geldi. Ülkenin Hebei bölgesinde yerel yetkililer geniş çaplı Kovid-19 testlerine başladı.

KISITLAMALAR YENİDEN DEVREDE

Bölgede toplanmalar yasaklanırken, giriş ve çıkışlara yönelik kısıtlamalar getirildi. Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre son 24 saatte rapor edilen 52 Covid-19 vakasının 51'i başkent Pekin'de bulunan Hebei bölgesinden geldi.

SAYI İKİ GÜNDE FIRLADI

Öte yandan, Hebei bölgesindeki rakamlar da dahil olmak üzere Çin'de son 24 saatte toplamda 63 Covid-19 vakası rapor edildi. Bir önceki günü bu sayı 32 olmuştu.

Salgının başladığı Çin'de koronavirüs vaka sayısı son 5 ayın zirvesinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
YİLMAZ: Sahtekar Cin''e guven olmaz.
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500
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