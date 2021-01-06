Salgında günlük can kaybı rekoru: Koronavirüs nedeniyle 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti
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Salgında günlük can kaybı rekoru: Koronavirüs nedeniyle 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti

06.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:27

Dünya genelinde son 24 saat içerisinde koronavirüs nedeniyle 15 bin 270 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken bu rakam Kovid-19'un ortaya çıktığı günden bu yana günlük en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Dünya genelinde son 24 saat içerisinde koronavirüs nedeniyle 15 bin 270 ölüm bildirilerek virüs ortaya çıktığı andan itibaren en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı. Daha önce 30 Aralık günü en yüksek rakama ulaşılmış, 15 bin 194 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünya genelinde vaka sayısı 86,5 milyonu aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1,9 milyona yaklaştı. Virüsten en fazla etkilenen ülke Amerika Birleşik Devletleri olurken ülkede virüs nedeniyle 21,5 milyonun üzerinde kişi enfekte olurken 370 binin üzerinde kişi de hayatını kaybetti.

ABD'DE GÜNDE ORTALAMA BİN 190 KİŞİ

ABD'de ilk Covid-19 bağlantılı ölümün yaşandığı 29 Şubat'tan bugüne kadar geçen yaklaşık 307 günde de ortalama her gün bin 190 civarında kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı ayrıca Hindistan'da 10 milyon 373 bini, Brezilya'da 7 milyon 756 bini ve Rusya'da 3 milyon 284 bini aştı.

İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI İLK KEZ 60 BİNİ GEÇTİ

İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez ilan edilen ve şubat ayının ortalarına kadar devam edecek ulusal karantina uygulaması başlarken ülkede günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti.

ALMANYA'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 37 BİNE YAKLAŞTI

Almanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte bin 19 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 36 bin 537'ye yükseldi.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 237 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 808 bin 647'ye çıktı.

Son 24 saatte bin 19 kişinin yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 537'ye ulaştı.

Salgında günlük can kaybı rekoru: Koronavirüs nedeniyle 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları (1)
BUNAK: NAPAK LOO, AGLAYAK MI YANUU
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500
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