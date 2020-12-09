Salgın süresince 216 sağlık personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Salgın süresince 216 sağlık personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

09.12.2020 20:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 120 binden fazla sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, "Şu ana kadar 216 sağlık çalışanımız hayatını kaybetti" dedi. Bakan Koca'nın soruya cevap verdiği esnada yutkunması ve sesinin titremesi dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, sorularını yanıtladı.

"HEPSİ GÖREV ŞEHİDİ OLDU"

"Salgın süresince kaç sağlık personeli hayatını kaybetti?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Enfekte olan sağlık çalışanı sayımız 120 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise bu dönemde 216 kişi oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsi görev şehidi oldu. Rabbim yakınlarına sabır versin" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın soruya cevap verdiği esnada yutkunması, sesinin titremesi dikkat çekti.

Salgın süresince 216 sağlık personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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