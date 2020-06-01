Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
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Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti

Koronavirüs salgını süresince hemen her yere koşturan ve yaptığı canlı bağlantılarla adından söz ettiren Fulya Öztürk, CNN Türk'te istihbarat şefi yardımcılığı görevine getirilecek.

Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
01.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:07

Türkiye'de koronavirüs salgını gündemi meşgul etmeye devam ederken haber muhabirleri de yüzlerine maske takarak sokaklarda vatandaşın nabzını tutuyor. Bu isimler arasında en çok dikkat çekeni ise çocuk parklarından, balık pazarına, hastane açılışlarından, sokak röportajlarına kadar hemen her yere koşturan Fulya Öztürk oldu.

EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDI

CNN Türk ekranlarında yapmış olduğu canlı bağlantılarla adından fazlaca söz ettiren Öztürk, emeklerinin karşılığını aldı. Öztürk, kanala istihbarat şefi yardımcısı olarak atanacak.

Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti

Öztürk, kar yağışıyla ilgili yaptığı canlı yayında bu görüntüsüyle o dönem de adından söz ettirmişti.

Manşet

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