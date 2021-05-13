Salgın sürecinde eski usul sepet örüyor

- Salgın sürecinde eski usul sepet örüyor Ordu'da yaşayan Şehnaz Karakuş, korona virüs salgınında vefat eden kayınpederinin yaptığı eski usul sepet örme işini sürdürüyor Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan Şehnaz Karakuş, 13 yıl önce kayınpederini izlerken merak saldığı eski usul sepet örme...

- Salgın sürecinde eski usul sepet örüyor

Ordu'da yaşayan Şehnaz Karakuş, korona virüs salgınında vefat eden kayınpederinin yaptığı eski usul sepet örme işini sürdürüyor

ORDU - Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan Şehnaz Karakuş, 13 yıl önce kayınpederini izlerken merak saldığı eski usul sepet örme işini pandemi döneminde sürdürüyor.

Perşembe ilçesi Sırakovancı Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki iki çocuk annesi Karakuş, sepet örme ustası kayınpederi Mahmut Karakuş'tan mesleğin inceliklerini izleyerek öğrendi. Kayınpederinin 13 yıl önce vefat etmesinin ardından işini devam ettiren Karakuş, bir süre devam ettirdiği işini bıraktı. ardından korona virüs salgınında kendisine bir uğraş edinmeye karar veren Karakuş, yeniden sepet örmeye başladı. Farklı boyutlarda tasarladığı sepetleri satmayı düşünmediğini ifade eden Karakuş, günümüzde kullanılan plastiklere göre ağacın daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

"Hobi olarak yapıyorum, para karşılığında satmam"

Kayınpederinden öğrendiği kadarıyla 5-6 sepet yaptığını ve kısıtlama sürecinde yeniden başladığını ifade eden Karakuş, bu sepetlerin ormanlık alanda yetişen fındık dallarından olduğunu söyledi. Bu işi herhangi bir ustadan öğrenmediğini ve kendine göre tasarladığını kaydeden Karakuş, "Yemek sepeti, meyve toplama sepeti gibi ürünler yaptım. Eskiden gördüğüm sepetler aklıma geldikçe yapmaya çalıştım. Öğrenmenin yaşı yok, sayısını bilmiyorum epey bir sepet yaptım. Arkadaşlarıma hediye ettiklerim de oldu. Ben bunu hobi amaçlı yaptım ve para amaçlı satmadım. Kültürümüze sahip çıkmamız lazım" dedi.

"Plastik sepetlere göre sağlıklı"

Plastik sepetlerin sağlıklı olmadığını ve doğayı kirlettiğini ifade eden Şehnaz Karakuş, "Eskiler ne yaparsa doğrusunu yapar. Şuanda tüm dünya plastik çöplerle dolu. Bunlar daha sağlıklı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU