Salgın günlerinde yiyecek bulamayan kedi ve martılara mahalle imamı sahip çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Salgın günlerinde yiyecek bulamayan kedi ve martılara mahalle imamı sahip çıktı

Salgın günlerinde yiyecek bulamayan kedi ve martılara mahalle imamı sahip çıktı
01.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:20

Üsküdar Sultantepe Muhasebeci Abdi Efendi Camisi İmamı Murat Saylan, mahalle sakinleri ve esnafın da desteğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve martılara sahip çıktı.

Üsküdar Sultantepe Muhasebeci Abdi Efendi Camisi İmamı Murat Saylan, mahalle sakinleri ve esnafın da desteğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve martılara sahip çıktı.

AA muhabirine açıklama yapan Saylan, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında cuma namazı ve vakit namazları cemaatle kılamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Cami cemaati ve mahalledeki vatandaşlarla irtibat halinde olduklarını ifade eden Saylan, İstanbul Müftülüğü personeli olarak Valilik koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde de yer alarak ihtiyaç sahipleri için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Kovid-19 salgını döneminde sokakta yaşayan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken kedi, köpek ve martı gibi hayvanlara da yardımda bulunmayı kendisine görev addettiğini belirten Saylan, şöyle devam etti:

"Üsküdar'ın delisi, velisi ve kedisi meşhurdur. Biz hayvanlara merhamet etmek zorundayız. 'Siz yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin.' diye buyuruyor Peygamberimiz. Kedi beslemek dinimizce sünnettir. Bizler kedi denilince Efendimiz Hazreti Muhammed'in kedisi Müezza'yı aklımıza getiririz. Peygamber Efendimiz, Uhud Seferi'ne giderken bir kedinin yavrularını emzirdiğini görünce onun başına nöbetçi diker ve döndüğünde kediyi sahiplenir. Efendimiz, kedisi cübbesine yatıp uyuduğunda o kediyi kıyamayıp cübbesini keser. Yine kedileri çok seven sahabeden Abdurrahman bin Sahr'e, Peygamberimiz 'kedi babası' anlamına gelen 'Ebu Hureyre' diye seslenir ve o günden sonra kendisine bu şekilde hitap edilir."

"Kediler ve martılar sayesinde buralar neşelendi"

Sokakta Üsküdar'ın daimi sakinleri olan kedileri beslerken aç kalan martıların da gelmeye başladığını aktaran Saylan, onlar için de Balıkçılar Çarşısı'ndaki esnafın desteğiyle balık getirmeye başladığını belirtti.

Camide cemaatin olmaması nedeniyle hüzünlü olduklarını dile getiren Saylan, "Kovid-19 sebebiyle cemaatimiz yok ancak kediler ve martılar sayesinde buralar neşelendi. Beş vakit geldiğimizde etrafımızda bizden süt, mama, yem bekleyen kediler, martılar, sokak hayvanlarımız oluyor. Üsküdarlılar da bu konuda çok duyarlı. Burada canlıları beslediğimi gören komşularımız, esnafımız 'Hocam bizim de katkımız olsun.' diyerek, yiyecek getiriyor." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde şehrin muhtelif yerlerinde dışarıda yaşayan canlıların zor durumda kaldıklarına işaret eden Saylan, vatandaşları hayvan sahiplenmeye davet etti.

Kedi beslemenin sünnet olduğunu söyleyen Saylan, "Peygamber Efendimiz nasıl kendisi kedi alıp beslemişse bizler de o kedileri evlerimize alabilir ya da onlara yiyecek vererek sahip çıkabiliriz. Yani sevap olarak hem cennetimizi hem cehennemimizi kazanabiliriz. Bir kediyi eve hapsedip açlıktan dolayı ölürse cehennemini kazanırsın. Ancak bir kediyi sahiplenip, yedirir içirirsen cennetini kazanırsın." şeklinde konuştu.

Salgın günlerinde yiyecek bulamayan kedi ve martılara mahalle imamı sahip çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Haberler
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi Haberler
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Podolski Bülent Uygun Sergen Yalçın Mauricio Isla Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Futbolcu Beşiktaş İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: Salgın günlerinde yiyecek bulamayan kedi ve martılara mahalle imamı sahip çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 13:14:04. #1.15#
title