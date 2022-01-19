SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTOR O ANLARI ANLATTI; ŞÜPHELİ ADLİYEDE

NİĞDE Ömer Halisdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay'ı darbeden yabancı uyruklu M.F., adliyeye sevk edildi. Saldırıya uğrayan Dr. Akçay, "Önce bana ardından öfkesini yenemeyip bilgisayarıma yumruk attı. Bilgisayar kırıldı, daha sonra bilgisayarı üzerime attı" dedi.

Olay, dün öğleden sonra Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu M.F. hastaneye gelerek, randevu saatinden önce muayene olup ilaç yazdırmak istedi. Poliklinikte görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay ise hastanın bu isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine M.F. doktora yumruk attı. Olay hastanenin güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son buldu. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. M.F., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SALDIRIYI ANLATTI: BİLGİSAYARI KIRIP, ÜZERİME ATTI

Yaşadığı saldırıyı anlatan Dr. Akçay, "Poliklinikte yoğun olarak hasta muayene ettim. Saat 14.30'da randevusu olan bir hasta, saat 10.00'dan itibaren başkalarının sırasına girmek için sürekli ısrarcı oldu. Hastaya beklemesini ve gelmeyen hasta olursa yardımcı olacağımı söyledim. Bunun üzerine hasta 'bir dakikalık iş yapacaksınız, 10 dakika konuşuyorsunuz' şeklinde cevap verdi. Biz de kendisine 'bu iş o kadar kolay değil, hastaları dinlememiz ve ona vakit ayırmamız gerekir' dedik. Hasta daha sonra gitti. Saat 15.00 sularında sekreter de lavabodayken arkamdan içeri girdi. Sonra girmek isteyen bir başka hasta yakınını da dışarı çıkarınca ben olayın normal boyutun dışına çıkacağını anladığım için kendimi biraz geri çektim. Bu sırada bana bir yumruk attı. Ben refleks olarak kolumu kaldırınca koluma çarptı. Daha sonra öfkesini yenemeyip bilgisayarıma da yumruk attı. Bilgisayar kırıldı, daha sonra bilgisayarı üzerime attı. O sırada dışarıda sesi duyan vatandaşlar geldi. Diğer eşyalara da zarar verip kaçtı. Bu sırada 'beyaz kod' verdik. Güvenlik görevlisi arkadaşlar yakaladı. Çok talihsiz bir olay oldu. Bu kadar yoğunluğun içerisinde, sıra bekleyen birçok hastamız da mağduriyet yaşadı" dedi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Olayın ardından darp raporu alıp, ifade verdiğini kaydeden Dr. Akçay, "Türkiye'nin birçok yerinden de bu tarz şiddet olaylarını duyuyoruz. Umarım tekrar yaşanmaz. Yasal süreç başlatıldı takipçisi olacağız. İl Sağlık Müdürlüğü avukatlarla birlikte bu süreci takip edecekler" diye konuştu.