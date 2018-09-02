Saldırıya uğrayan 112 personeli kendi acısını unutup kazadaki yaralıları hastaneye taşıdı

SAMSUN - Samsun'da trafik kazasındaki yaralılara müdahale ederken darp sonucu yaralanan 112 acil servis ambulansının şoförü burnu kırılıp kendisi yaralanmasına rağmen kendi acısını unutup kazada yaralananları hastaneye götürdü ve yine yaralıları ambulanstan sedye ile de hastanenin içine taşıdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Yibitaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ahıska idaresindeki 05 ET 561 plakalı otomobil sola dönüş yapmak isterken, aynı istikamete seyir halinde olan Ömer Koç idaresindeki 19 HG 264 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazada, araç sürücüleri Mehmet Ahıska, Ömer Koç, Suzan Ahıska (34), Ülkü Beyza Ahıska (14), Hatice Koç ve Elif Koç Tırpancı yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerinde yaralılara müdahale eden 112 acil servis ambulansının şoförü 38 yaşındaki Ahmet T., bu sırada yoldan geçen araçtan inen ve sağlık ekiplerinin işlerine müdahale eden şahısların saldırısına uğradı. Darp edilen ve kanlar içinde kalan ambulans şoförü Ahmet T.'nin burnunun kırıldığı öğrenildi. Kendi acısını unutan Ahmet T., kazada yaralananları direksiyona geçip ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü ve ambulanstan inip yine yaralıları sedye ile hastanenin müdahale odasına taşıdı. Yaralanan ambulans şoförü Ahmett T.'ye hastanede müdahale yapıldı. Ahmet T., kendisini darp edenlerden şikayetçi olurken, hayat kurtarmak isterken saldırıya uğradığını söyledi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.