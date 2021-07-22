Salda Gölü'nde nargile içen ve çamur banyosu yapan 4 kişiye idari yaptırım

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü halk plajına gelen ziyaretçiler yasağa aldırış etmeden sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptı. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından 4 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in Salda Gölü Halk Plajı Sahili'nde nargile içen ve çamur banyosu yapan kişilerin yer aldığı görüntüleri paylaşması üzerine, göldeki denetlemelerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

"SALDA'MIZI GELECEK KUŞAKLARA BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Arslantaş, "Sayın vekilim, görüntülerdeki yasaklamalara aykırı davranışlar için 4 kişiye idari yaptırım uygulandı bile. Koruma kullanma dengesi içinde Salda'mızı gelecek kuşaklara bırakmak için hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK YASAK GETİRMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Ağustos 2020'de Salda Gölü kenarındaki beyaz kumsalda sigara içilmesini, Burdur Valiliği de göl çevresinde çukur açmayı ve çamur banyosu yapmayı yasaklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok