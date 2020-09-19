Salda Gölü imar planı onaylandı
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Salda Gölü imar planı onaylandı

Salda Gölü imar planı onaylandı Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

19.09.2020 00:02 | Son Güncelleme: 19.09.2020 00:10

Salda Gölü imar planı onaylandı

BURDUR - Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Planın, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin tamamını kapsadığı kaydedildi.

Konuyla ilgili Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada ÖÇK ilanı ile birlikte her türlü uygulamanın durdurulduğu köylerde, bu planın koşullarına uygun olmak kaydıyla seyrek yoğunluklu kırsal yapılaşmaya imkan tanıyacağı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada şöyle denildi: " Hazırlanan planda, mevcutta bulunan köy yerleşimlerinin (Karaatlı Mahalle Yerleşimi, Düden, Işıklar ve Niyazlar) geleneksel dokusunun korunması amacıyla mevcut halinin sürdürülmesi hedeflenmiştir. Göl kıyısına turizm faaliyetlerinden kaynaklı otel ve bungalov yapılaşma baskılarının ortadan kaldırılması amacıyla kıyıda bu yönde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemiş, köy pansiyonculuğu ve kırsal nitelikli ekoturizm faaliyetlerinin köy yerleşimleri (Salda Köyü, Doğanbaba Köyü ve Kayadibi) içerisine yönlendirilmesi hedeflenerek kırsal kalkınmanın da sağlanması öngörülmüştür."

Onaylanan Salda Gölü Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile Göl yüzeyinde herhangi bir faaliyete izin verilmediği, göl çevresinde, doğal alanlar ve köyler arasında bisiklet yolları ve yürüyüş rotaları önerildiği kaydedilen açıklama şöyle devam etti: " Alan içerisinde mevcutta bulunan maden ocaklarının faaliyetlerinin sonlandırılması öngörülmüştür. Tarım, mera, orman alanları ile sulak alanlar korunmuştur. Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilan ve askı işlemleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olup, ilan sürecinde itiraz olması halinde bu itirazlar değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilecektir."

Salda Gölü imar planı onaylandı

Kaynak: İHA

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