Salçalı makarna nasıl yapılır? Masterchef Hababam sınıfı yemekleri! Salçalı makarna ve kayısı hoşafı nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Salçalı makarna nasıl yapılır? Salçalı makarna ve kayısı hoşafı nasıl yapılır, malzemeleri nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Hazır paket makarna ile kısa sürede yapabileceğiniz bu tarifte evinizde semolina unu ile yapabileceğiniz evde hamurdan makarna da yapabilirsiniz.

MAKARNA HAMURU İÇİN MALZEMELER

1. Semolina

2. Yumurta

3. un

DOMATES SOS İÇİN MALZEMELER

1. Zeytinyağı

2. Domates

3. Domates salça

4. Sarımsak

5. Tuz

6. Karabiber

Taze fesleğen (dekor)

SALÇALI MAKARNA NASIL YAPILIR?

Makarnanın hazırlanışı

Un, tuz ve kullanıyorsanız Semolina'yı mutfak robotunun haznesine alarak, üzerine zeytinyağı ve 1 yumurtayı kırarak yaklaşık 25-30 saniye düşük devirde çalıştırın.

Sonra bir yumurta daha ekleyin ve makineyi kesintili olarak (pulse düğmesi kullanarak) 1-2 kez çalıştırıp, sonraki yumurtayı ekleyin ve robotu -hamur iyice karışana kadar- 1-2 dakika daha çalıştırın.

Hamuru top haline getirmek için, mutfak robotundan çıkarıp hafifçe un serptiğiniz tezgâh üzerine alın ve gerekirse biraz daha un veya semolina ilavesi yaparak istenilen kıvama gelene kadar yoğurup, top haline getirin.

Kullanacağınız hamuru, az miktarda un ya da irmik serptiğiniz tezgâh üzerine alıp bir kez daha yoğurun ve üzerinden bir merdaneyle uzunlamasına geçerek biraz inceltin.

Hazırladığınız şeritleri kesmeden önce bir miktar kurumaları için ya bir asma aparatına, ya bir oklavaya, veyahut da plastik bir elbise askısına asarak sallandırın ve hamurun yüzeyi derimsi bir görüntü alana kadar yaklaşık 5-10 dakika kadar bu şekilde kurutun. Siz de bu esnada diğer parçaları yoğurup açmaya devam edin.

Salçalı sos hazırlanması

Makarna suyu kaynatılır içine tuz konulur ardından makarna konulur pişince süzülür. O süzülen sudan biraz ayırılır, sosu için tencere ocağa konulur içine sıvı yağ konulur, biraz ısınınca içine salçalar bir de karabiber eklenir.

İyice karıştırılır, salçanın rengi biraz değişince o süzülen sudan eklenir ve karıştırılır ardından makarna eklenir ve iyice karıştırılır ve ocaktan alınır afiyet olsun.

Semolina unu nedir?

İrmik durum buğdayının öğütülüp elenmesiyle elde edilen bir besin maddesidir. İrmik tanecikleri 125-140 mikrometre büyüklüğünde, sarı renkte, parlak ve köşelidir. Irmik yapımında genellikle sert buğday kullanılır.

Semolina irmik farkı nedir?

Semolina unu bilinen irmik gibi görünmektedir fakat irmikten farklı olarak iki kez öğütülmüş durum buğdayı irmiğinden oluşur.İtalyan makarnalarında ve pizza hamurlarında da semolina unu kullanılmaktadır.

KAYISI HOŞAFI TARİFİ

Kayısı hoşafı kuru kayısıdan yapılan bir hoşaf çeşididir. Osmanlı zamanında ziyafet sofralarının sonunda tatlı niyetine mutlaka kayısı hoşafı ya da diğer hoşaf çeşitleri verilirdi. Pilav, börek, makarna gibi yemeklerin yanında sunulan kayısı hoşafı hazırlaması kolaydır.

KAYISI HOŞAFI TARİFİ MALZEMELERİ

Bir büyük kâse yaprak veya gün kurusu kayısı

Bir buçuk - iki litre su

Bir su bardağı toz şeker (Damak tadına göre değiştirilebilir.)

İstenirse iki adet karanfil

İstenirse bir çubuk tarçın

KAYISI HOŞAFI NASIL YAPILIR?

Önce kayısılar yıkanarak yarım saat kadar yumuşamaları için su içinde bekletilir.

Tekrar yıkanarak süzdürülür.

Daha sonra tencereye bir buçuk - iki litre su ile birlikte yıkanan kayısılar konularak pişirilmeye bırakılır. Kaynayınca ocak kısılır.

Kayısılar yumuşamaya başlayınca şekeri ilave edilip karıştırılır.

Beş - on dakika daha kaynatılıp altı kapatılır.

Karanfil Fazla kaynaması halinde kayısı hoşafını acılaştırma ihtimali vardır. Bu sebeple tarçın ve karanfil istenirse kaynama sonrası ilave edilip beş - on dakika sonra çıkarılabilir.

Kayısı Hoşafı soğutulup kase veya bardaklara konularak sade veya buzlu servis edilir. Üzerine file fındık veya badem serpilebilir.

Şekersiz Kayısı Hoşafı Nasıl Yapılır?

Gün kurusu kayısıların kendi tadı yeterli gelecekse şeker ilave etmeden de yapılabilir. Bir yemek kaşığı şeker de kafi gelebilir. Bununla beraber rafine şekerin yaygınlaşması evvelinde olduğu gibi kayısı hoşafı sulandırılmış pekmez şerbeti ile de hazırlanabilir. Bir diğer usul de kayısı miktarı kadar çekirdeksiz kuru üzüm veya kuş üzümü ilave ederek karışık hoşaf pişirmektir. Şeker seviyesi iyice azaltılıp pişme sonrası iki yemek kaşığı bal ve beş damla limon suyu eklenerek farklı bir aroma elde edilebilir.

PÜF NOKTASI

Karışık Kayısı Hoşafı Kuru üzüm dışında kuru erik, kuru elma gibi farklı meyvelerle değişik lezzetler elde edilebilir.

Kayısı Yıkama Açıkta kurutuldukları için olabilecek toz toprağı gidermek üzere kayısılar evveliyatla yıkanmalıdırlar. Hatta bu yıkama sıcak suda yapılıp süzülür. Sonrasında isteğe göre iki eşit parçaya bölünür veya bütün olarak pişirilir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet