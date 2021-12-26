Salatayı ağzına götüreceği sırada göz göze geldiği hayvan nedeniyle büyük korku yaşadı

ABD'nin Oklahoma eyaletine yaşayan Simon Curtis isimli sanatçının başına gelen ilginç olay, duyanları şaşkına uğrattı. Independet Türkçe'de yer alan habere göre Simon Curtis, Twitter hesabında, yediği maruldan çıkan yavru kurbağayı paylaştı.

TAKİPÇİLERİNDEN ÖNERİ İSTEDİ

Takipçilerinden "Tony" ismini verdiği kurbağayı nasıl yaşatabileceğine ilişkin öneri isteyen Curtis "Bu gece salatamın içinden dünyanın en tatlı küçük kurbağasını buldum. Dışarısı onu salmak için çok soğuk. Birkaç gündür buzdolabındaki marulun içinde yaşıyormuş. Ölmemesi için ne yapabileceğimi bilen var mı?" yazdı.

KIŞ UYKUSU İÇİN ORTAM SAĞLAMAK İSTİYOR

Oklahoma Yaban Hayatı Departmanından kıdemli biyologla görüşen Kurtis, asıl isteğinin onun kış uykusu için yuva yapmasına uygun ortamı sağlayacağı hava koşullarını yakalamak olduğunu ifade etti.

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