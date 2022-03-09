"Şal şapik" kumaşının ihracatında 50 bin dolarlık ilk sipariş alındı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta doğal tiftikten üretilip, kök boya ile renklendirilen "şal şapik" kumaşının ihracatında ilk sipariş Irak'tan geldi.

Valilik koordinesinde, belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şırnak Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde 500 metrekarelik alanda 15 dokuma tezgahında üretilen, kışın sıcak yazın serin tutan şal şapik kumaşı dış piyasaya açılıyor.

Kadın usta öğreticiler tarafından üretilen kumaş için Irak'tan 50 bin dolarlık sipariş alındı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hazım Ücün, üretim yapılan atölyeyi ziyaret etti, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Ulusal ve uluslararası düzeyde yerini bulacaktır"

Vali Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, atölyede 15 usta öğretici ve 35 kursiyerin kentin kültürünü yansıtan yüzlerce yıllık geçmişi olan geleneksel kumaşın üretimini sürdürdüğünü söyledi.

Doğal tiftikten üretilen, yıllarca deforme olmadan kullanılan kumaşın ihraç edilmesi için geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığının desteği ile ilk siparişi aldıklarını ifade eden Pehlivan, bu gelişmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Pehlivan, "Özellikle de bu işe emek veren şu anda tezgahların başında üretim yapan kadın kardeşlerimiz, usta öğreticiler ve öğrenciler bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah hem ürün kalitesiyle hem değişik renk ve desenlerle üretilmiş haliyle kumaş gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde yerini bulacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlk olarak Irak'a 50 bin dolarlık sipariş alındı. İnşallah devamı da gelecek." diye konuştu.

Pehlivan, kumaşa coğrafi işaret tescil belgesi almak için geçen yıl aralık ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldığını ifade ederek, en kısa zamanda olumlu netice almayı beklediklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da unutulmaya yüz tutan kumaşın belediye tarafından desteklendiğini aktararak, atölyede çalışan kadınların ekmek kapısı niteliğindeki bu el emeğinin ihracata dönüşmesinin memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.