Saklıgöl'de kar güzelliği - Haberler
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Saklıgöl'de kar güzelliği

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Güncel

Saklıgöl'de kar güzelliğiKÜTAHYA Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi içerisinde yer alan 'Saklıgöl', kar yağışı sonrası ayrı bir güzelliği büründü.

KÜTAHYA (İHA) - Saklıgöl'de kar güzelliği

KÜTAHYA Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi içerisinde yer alan 'Saklıgöl', kar yağışı sonrası ayrı bir güzelliği büründü.

Bölgeye gelen vatandaşlar, çam ağaçlarıyla çevrili Saklı Göl'de gezinti yaptı, hatıra fotoğrafı çekerek kar manzarasını ölümsüzleştirdi. Öğrenci ve vatandaşlar, "Saklıgöl'ün her tarafı yeşil orman, oksijeni bol. Burası karla birlikte ayrı bir güzel" diye konuştular.

Saklıgöl'ün karlı eşsiz manzarası, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

2000 yılında 42 bin metrekarelik alana yapılan Saklıgöl'ün 210 bin metreküplük su hacmine sahip olduğu belirtildi.

Saklıgöl'de kar güzelliği

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