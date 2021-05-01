"Sakin şehir" Şavşat'ta ilkbaharla birlikte tabiat canlandı

Artvin'in "sakin şehir" unvanına sahip olan ve kışı çetin geçiren Şavşat ilçesinde ilkbaharla birlikte havalar ısınmaya, doğa canlanmaya başladı.

Artvin'in "sakin şehir" unvanına sahip olan ve kışı çetin geçiren Şavşat ilçesinde ilkbaharla birlikte havalar ısınmaya, doğa canlanmaya başladı.

İlçede, ağaçlar rengarenk çiçek açarken üreticiler arıların bakımını yapıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte dağlardan eriyen kar suları dereleri coşturdu. Doğal güzelliğiyle ünlü ilçedeki Karagöl de ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Doğal güzelliği, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, kendine özgü kültürel yapısı ve tarihi eserleriyle her mevsim misafirlerine güzellikler vadeden Şavşat, İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran'da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı almasının ardından tanınırlığını artırdı.

Şavşat denilince akla ilk olarak Sahara Milli Parkı içinde, ladin ve çam ağaçlarıyla çevrili Karagöl geliyor.

Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da bulunan Karagöl, temiz havası ve doğasıyla ziyaretçilerini mutlu ederken her mevsim fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

Kuzuların anneleriyle birlikte doğada otlaması görsel şölen oluşturdu

Yavuzköy köyünde havaların ısınmasıyla yeşile bürünen meralarda baharla birlikte doğum yapan koyunların kuzularıyla birlikte otlaması görsel şölen oluşturdu.

Köy sakinlerinden Nefize Karahancı, AA muhabirine, baharın gelmesiyle koyunları dışarı çıkardıklarını belirterek, "Doğa canlandı, yeşillik oldu. Hayvancılıkla geçiniyoruz. Koyunlarımız doğum yaptı. İneklerimiz var, onlar da doğurdular" dedi.

Köylülerden Ahmet Karahancı ise havaların ısınmasıyla doğanın kendisini göstermeye başladığını söyledi.

Emekli olduktan sonra köyüne yerleşerek eşiyle birlikte hayvancılık yaptıklarını belirten Karahancı şöyle konuştu:

"Bahar geldi, çiçekler açtı. Doğa yeşillendi, çok güzel ortam. Şimdi sırtımız da ısındı, koyunun sırtı da ısındı, kuzular gülmeye başladı. Bunun için neşeliyiz, hoşuz. 300 koyunumuzla beraber kuzularımız da oldu. Hepsi doğum yaptı. Yüzümüz gülüyor bahar nedeniyle. Artık bundan sonra inşallah doğayla beraber kucaklaştık. Yaylalara gideceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu