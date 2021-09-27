'Sakin şehir' Perşembe'deki Hoynat Adası'na yeni seyir alanı - Haberler
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"Sakin şehir" Perşembe'deki Hoynat Adası'na yeni seyir alanı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Kültür Sanat

Ordu'nun "Sakin Şehir" unvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nın turizm potansiyelini artırmak için çalışmalara başlandı.

PERŞEMBE, ORDU (AA) - Ordu'nun "Sakin Şehir" unvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nın turizm potansiyelini artırmak için çalışmalara başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tepeli karabatak kuşlarının nadiren yuva yaptığı ve çift gümüş martıların yaşadığı ada, Büyükşehir Belediyesince yapılan çevre düzenlemelerinin ardından yüzlerce insanın ziyaret ettiği turizm merkezi haline geldi.

Yapılan çalışmalarla yoğun ilgi gören adanın turizm potansiyelini daha da artırmak için ikinci etap çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda Çaka Tüneli çıkışından sonraki 300 metrelik alanı kapsayacak proje ile Hoynat'a yeni bir seyir alanı kazandırılacak.

Yapım İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, 4 metre genişliğinde 1300 metrekare granit ve 200 metrekare bazalt küp taş kaplamalı yürüyüş yolu inşa edilecek.

Alanda ayrıca ortalama 900 metrekare seyir terasları, emprenyeli 300 metre ahşap korkuluk, 27 bank, 5 ahşap tenteli pergola, büfe, 2 seyir dürbünü, ağaç altı oturma alanları, fotoğraf çekilme alanı, 5 metre tek konsollu ahşap görünümlü 17 elektrik direği ve 5 metre çift konsollu ahşap görünümlü 8 elektrik direği yer alacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla alan, yerli ve yabancı turistlerin kullanımına sunulacak.

Sakin şehir Perşembe'deki Hoynat Adası'na yeni seyir alanı

Sakin şehir Perşembe'deki Hoynat Adası'na yeni seyir alanı

Sakin şehir Perşembe'deki Hoynat Adası'na yeni seyir alanı

Sakin şehir Perşembe'deki Hoynat Adası'na yeni seyir alanı

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Sakin şehir' Perşembe'deki Hoynat Adası'na yeni seyir alanı - Haberler
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