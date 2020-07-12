- Sakin Kentte korkutan görüntüler... Tatilciler sosyal mesafe ve maskeyi unuttu - Sakin Kentte korkutan görüntüler.

- Sakin Kentte korkutan görüntüler... Tatilciler sosyal mesafe ve maskeyi unuttu

Muğla Ula ilçesinin Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesi plajında maske ve sosyal mesafeyi unutan tatilciler Virisü aldırmadan plajda güneşledi ve denizde yüzdü.

MUĞLA - Kovid-19 tedbirleri kapsamında plajlarda yapılan düzenlemeyi bir kenara bırakan vatandaşlar ne sosyal mesafe, ne de maske kuralına uydu.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesinde günübirlik tatilciler 350 şezlong kapasiteli plaja yaklaşık 3 bin kişi akın etti. Plajda ne maske, ne de sosyal mesafe kuralına uyan tatilciler, denizde de manzara değişmedi.

Günübirlik tatilcilerin adeta akın ettiği Akyaka'ya İzmir, Aydın, Denizli gibi yakın illerden araçları ile gelen tatilciler, güneş ve denizin keyfini çıkarırken, Korona virüsü unuttular. Akyaka Mahallesinin girişinde başlayan araç yoğunluğu, zaman zaman trafiğin aksamasına ve durmasına neden oldu.

Plajdaki kalabalığı değerlendiren vatandaşlar, "Kim kime dum duma, Bu virüs dışarıda değil de denizin içinde bulaşmıyor mu? Bakın herkes birbiri ile yan yana. Bunu söyleyeme gerek yok ki. Biz bile şu an yan yanayız. Eng üzeli eğer burasının 350 kişilik şezlongu varsa kapıya görevli dikecek. 350 kişi girdikten sonra pandemiden dolayı kapıdaki görevli 350 kişiden sonrasını almayacak" dedi.

Anormal bir yoğunluk olduğunu belirten bir başka vatandaş ise, "Hiçbir güvenlik önlemi yok, herkes iç içe. Sosyal mesafe kuralına da uyan yok" derken, bir başka vatandaş da, "Kalabalık normal değil. Bu şekilde olmamalı. Virüs var deniliyor ama hepimiz dip dibe oturuyoruz. Belediyeler tarafından tedbirler alınmalı. Bu şekilde olmamalı. Maske de yok. Hatta insanlar o kadar fena olmuş ki, yediklerini içtiklerini oturdukları yerlere bırakıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA