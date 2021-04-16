Sakiler kimdir? Sakiler kaç kişiler? Sakiler grup üyeleri kimler?
Pinhani'ye ait olan Dünyadan Uzak parçasını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak, milyonlarca kişinin beğenilerini kazanan Sakiler kimdir? Sakiler kaç kişiler? Sakiler grup üyeleri kimler? Dünyadan Uzak şarkı sözleri nedir?
Pinhani'ye ait olan Dünyadan Uzak parçasını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak, milyonlarca kişinin beğenilerini kazanan Sakiler kimdir? Sakiler kaç kişiler? Sakiler grup üyeleri kimler? Dünyadan Uzak şarkı sözleri nedir? İşte detaylar haberimizde…
SAKİLER KİMDİR?
Pinhani'ye ait olan Dünyadan Uzak parçasını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak, milyonlarca kişinin beğenilerini kazanan Sakiler grubu üyeleri: Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dır.
Üç kişilik bir gruptan olan grubun solisti Hasan Gözetlik'tir.
Pinhani'ye ait Dünyadan Uzak adlı şarkıyı Sakiler, cover yaptı. Sakilerin cover yaparak güzel bir çalışmaya imza atmış olduğu Dünyadan Uzak şarkısı çok beğenildi. Grubun solisti Hasan Gözetlik'in sesindeki Müslüm Gürses notaları ise büyük beğeni toplarken herkesin dikkatini çekmeyi başardı.
SAKİLER GRUBU SOLİSTİ HASAN GÖZETLİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
90 doğumlu olan Hasan Gözetlik Mimar Sinan Üniversitesi konservatuvar mezunu. Evli olan sanatçının 3 çocuğu var… Esas sazı trombon, trompet. Koray Avcı'nın orkestrasında üflemeli çalgılar çalan roman kökenli bir müzisyen.
DÜNYADAN UZAK ŞARKI SÖZLERİ!
Bir yol var ama her yerde tuzak
Bir yol daha var, dönmek de yasak
Deryaya yakın, dünyadan uzak
Deryaya yakın, dünyadan uzak
Gel vazgeçelim hiç zorlamadan
Sen aklı selim, ben yorgun adam
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Yine gözümüz yükseklerde
Hayat geçiyor perde perde
Doydum artık bana müsaade
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Yine gözümüz yükseklerde
Hayat geçiyor perde perde
Doydum artık bana müsaade
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Bir yol var ama her yerde tuzak
Bir yol daha var, dönmek de yasak
Deryaya yakın, dünyadan uzak
Deryaya yakın, dünyadan uzak
Yine gözümüz yükseklerde
Hayat geçiyor perde perde
Doydum artık bana müsaade
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Yapamadığım birçok şey var
Hem tatminsizim, hem günahkar
Sen beni bu şehirden kurtar
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Yine gözümüz yükseklerde
Hayat geçiyor perde perde
Doydum artık bana müsaade
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Bir yer bulalım, dünyadan uzak