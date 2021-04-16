Sakiler kimdir? Sakiler kaç kişiler? Sakiler grup üyeleri kimler?
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Sakiler kimdir? Sakiler kaç kişiler? Sakiler grup üyeleri kimler?

Sakiler kimdir? Sakiler kaç kişiler? Sakiler grup üyeleri kimler?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Pinhani'ye ait olan Dünyadan Uzak parçasını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak, milyonlarca kişinin beğenilerini kazanan Sakiler kimdir? Sakiler kaç kişiler? Sakiler grup üyeleri kimler? Dünyadan Uzak şarkı sözleri nedir?

Pinhani'ye ait olan Dünyadan Uzak parçasını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak, milyonlarca kişinin beğenilerini kazanan Sakiler kimdir? Sakiler kaç kişiler? Sakiler grup üyeleri kimler? Dünyadan Uzak şarkı sözleri nedir? İşte detaylar haberimizde…

SAKİLER KİMDİR?

Pinhani'ye ait olan Dünyadan Uzak parçasını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak, milyonlarca kişinin beğenilerini kazanan Sakiler grubu üyeleri: Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dır.

Üç kişilik bir gruptan olan grubun solisti Hasan Gözetlik'tir.

Pinhani'ye ait Dünyadan Uzak adlı şarkıyı Sakiler, cover yaptı. Sakilerin cover yaparak güzel bir çalışmaya imza atmış olduğu Dünyadan Uzak şarkısı çok beğenildi. Grubun solisti Hasan Gözetlik'in sesindeki Müslüm Gürses notaları ise büyük beğeni toplarken herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

SAKİLER GRUBU SOLİSTİ HASAN GÖZETLİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

90 doğumlu olan Hasan Gözetlik Mimar Sinan Üniversitesi konservatuvar mezunu. Evli olan sanatçının 3 çocuğu var… Esas sazı trombon, trompet. Koray Avcı'nın orkestrasında üflemeli çalgılar çalan roman kökenli bir müzisyen.

DÜNYADAN UZAK ŞARKI SÖZLERİ!

Bir yol var ama her yerde tuzak

Bir yol daha var, dönmek de yasak

Deryaya yakın, dünyadan uzak

Deryaya yakın, dünyadan uzak

Gel vazgeçelim hiç zorlamadan

Sen aklı selim, ben yorgun adam

Bir yer bulalım, dünyadan uzak

Bir yer bulalım, dünyadan uzak

Yine gözümüz yükseklerde

Hayat geçiyor perde perde

Doydum artık bana müsaade

Bir yer bulalım, dünyadan uzak

Yine gözümüz yükseklerde

Hayat geçiyor perde perde

Doydum artık bana müsaade

Bir yer bulalım, dünyadan uzak

Bir yol var ama her yerde tuzak

Bir yol daha var, dönmek de yasak

Deryaya yakın, dünyadan uzak

Deryaya yakın, dünyadan uzak

Yine gözümüz yükseklerde

Hayat geçiyor perde perde

Doydum artık bana müsaade

Bir yer bulalım, dünyadan uzak

Yapamadığım birçok şey var

Hem tatminsizim, hem günahkar

Sen beni bu şehirden kurtar

Bir yer bulalım, dünyadan uzak

Yine gözümüz yükseklerde

Hayat geçiyor perde perde

Doydum artık bana müsaade

Bir yer bulalım, dünyadan uzak

Bir yer bulalım, dünyadan uzak

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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