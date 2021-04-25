Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü
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Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da halı saha maçında sakatlandığını sandığı erkek arkadaşına buz yetiştirme telaşına giren genç kadın, sürpriz evlilik teklifiyle neye uğradığını şaşırdı.

2014 yılında aktif futbol yaşamına veda ettikten sonra antrenörlük kapısını Kalekapısıspor'da aralayan Cemil Gülseven, ilk yılında teknik sorumluluğunu yaptığı takımın namağlup şampiyon olmasının ardından ikinci mutluluğunu yaşadı. Gülseven, 6 aydır görüştüğü kız arkadaşı Merve Güneş'e Konyaaltı Arena halı sahada sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı.

Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü

SAKATLANAN SEVGİLİSİNE BUZ GÖTÜRDÜ

Halı sahada oynanan futbol müsabakasının başlamasıyla birlikte Merve Güneş, heyecanla olacaklardan habersiz bir şekilde maçı tel örgüler arkasında izlemeye başladı. Maçın 10. dakikasında girdiği ikili mücadelede yere yığılan Cemil Gülseven yattığı yerde bağırmaya başlayınca Gülseven'in arkadaşları Merve'ye verdikleri buzu Cemil'e götürmelerini istedi. Korku içinde elindeki buzla sahaya giren Merve Güneş, ayağını tutan Cemil Gülseven'in yanına gelerek şaşkınlık içerisinde acısını dindirmeye çalıştı.

Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü

EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Ne yapacağını şaşıran genç kıza ise sürpriz gecikmedi. Geriden ellerinde ateş meşaleleri ve konfetiyle gelen arkadaşlarını görünce Merve Güneş'in şaşkınlığı daha da arttı. Bulunduğu yerden ayağa kalkan Cemil Gülseven, "Ben aşkı Özdemir Asaf şiirlerinde okudum, gözlerinde gördüm, kalbimde hissettim. Seni çok seviyorum, benimle mutlu bir sonsuzluğa var mısın?" sorusuna aldığı cevap evet olunca maç içindeki oyuncuların alkışı, kenardaki izleyenlerin coşkulu tezahüratları eşliğinde elinde sakladığı yüzüğü Merve Güneş'in parmağına takarak oyunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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