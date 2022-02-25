Şakasına kızan arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor - Haberler
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Şakasına kızan arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor

AA - Güncel
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Edirne'de şaka yaptığı arkadaşının kendisine attığı tokatla bayılan kişinin tedavisi, kaldırıldığı hastanede sürüyor.

EDİRNE (AA) - Edirne'de şaka yaptığı arkadaşının kendisine attığı tokatla bayılan kişinin tedavisi, kaldırıldığı hastanede sürüyor.

İddiaya göre, Saraçlar Caddesi'nde bir restorana giden M.R.N. burada koruma görevlisi arkadaşı Ö.M. ile sohbet etmeye başladı.

M.R.N. bir süre sonra Ö.M'nin montunun rengiyle ilgili şaka yaptı. Buna sinirlenen Ö.M, M.R.N'ye tokat atmaya başladı.

Bayılan M.R.N, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi gören M.R.N'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan Ö.M. ise emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Şakasına kızan arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor

Şakasına kızan arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor

AA - Güncel

Saraçlar Caddesi, Edirne, Güncel, Haberler

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