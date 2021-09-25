Sakaryalı mobilya firması müşterilerine 'mobil fuar tırı' ile ulaşıyor - Haberler
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Sakaryalı mobilya firması müşterilerine "mobil fuar tırı" ile ulaşıyor

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Sakaryalı mobilya firması müşterilerine

Sakarya'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firma, müşterilerine "mobil fuar tırı" ile ulaşıyor.

ERENLER, SAKARYA (AA) - Sakarya'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firma, müşterilerine "mobil fuar tırı" ile ulaşıyor.

Erenler ilçesinde 36 yıldır mobilya malzemeleri tedariki ve AR-GE çalışmaları alanında hizmet veren firma, Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı'nın (EVTEKS) ertelenmesi üzerine müşterilerine ulaşmak için mobil fuar tırı tasarladı.

Sektörde kullanılan malzemelerden örneklerin yer aldığı tır, 2 ay boyunca 22 ilde müşterilere AR-GE desteği verecek ve tanıtım faaliyeti yürütecek.

"Amacımız dünya pazarında ticaret yapan firmalarımızın AR-GE çalışmalarını tamamlamak"

Firmanın genel müdürü Yekta Cem Sunman, AA muhabirine, salgın nedeniyle 2 yıldır EVTEKS'in düzenlenemediğini hatırlattı.

Sunman, geçen yıl hazırladıkları tırla 4 bin 500 kilometre yol yaptıklarını, 12 ilde 200 müşterinin AR-GE çalışmalarını tamamladıklarını anlattı.

Bu yıl daha da geliştirdikleri tırla 7 bin 500 kilometreyi aşarak 22 ilde 400'den fazla müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Sunman, "Amacımız özellikle dünya pazarında ticaret yapan firmalarımızın AR-GE çalışmalarını tamamlamak ve onları bir adım öne çıkarmak." dedi.

Sunman, mobil fuar hizmeti veren tırın yatak baza ve döşemelik sektöründe "ilk" olduğunu söyledi.

Yekta Cem Sunman, salgın şartları gözetilerek hazırlanan mobil fuar tırının İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 22 ildeki organizasyonunun tamamlandığını sözlerine ekledi.

Sakaryalı mobilya firması müşterilerine mobil fuar tırı ile ulaşıyor

Sakaryalı mobilya firması müşterilerine mobil fuar tırı ile ulaşıyor

Sakaryalı mobilya firması müşterilerine mobil fuar tırı ile ulaşıyor

Sakaryalı mobilya firması müşterilerine mobil fuar tırı ile ulaşıyor

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sakaryalı mobilya firması müşterilerine 'mobil fuar tırı' ile ulaşıyor - Haberler
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