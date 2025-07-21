Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'te soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bakan Yumaklı, önümüzdeki 12 saatin yangının kontrol altına alınması açısından kritik olduğunu vurguladı. Sakarya'daki yangının tamamen söndürülüp söndürülmediği konusunda henüz net bir açıklama yapılmazken, bölgede alarm seviyesi yüksekliğini koruyor. Sakarya yangın söndü mü?

SAKARYA YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Yangın, dün saat 17.15 civarında Sakarya'nın Geyve–Pamukova sınırındaki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler birçok köyde etkili oldu. Alevler, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlerken bölge halkı seferber oldu.

TAHLİYELER VE ÖNLEMLER

Dün gece tedbir amaçlı Kızılöz köyü boşaltıldı. Bugün de Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerindeki tüm sakinler güvenli bölgelere taşındı. Traktör sahipleri su tankerleriyle müdahale ederken camilerde "köyde kimse kalmasın" anonsları yapıldı.

BAKAN YUMAKLI'NIN AÇIKLAMALARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nden son duruma ilişkin bilgi verdi. Yakın dönemdeki yüksek sıcaklıklara dikkat çekerek, vatandaşların yangın riskine karşı hassasiyeti için teşekkür etti.

"BİLECİK YANGINININ ÇOĞUNLUĞU KONTROL ALTINDA"

Bakan Yumaklı, Bilecik–Kurtköy bölgesindeki orman dışı alanda başlayan yangının ormana sıçradığını, ancak büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

SAKARYA'DA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Geyve'de dün saat 17.10'da başlayan orman yangınına 8 uçak, 14 helikopter ve kara ekiplerinin AFAD koordinasyonuyla müdahale ettiğini aktaran Yumaklı, sabah yoğun sis ve duman dolayısıyla hava araçlarının saat 11.00'e kadar çalışamadığını, ardından müdahaleye devam edildiğini söyledi. Tedbir olarak Taşoluk, Hacılar ve Kızılöz köyleri boşaltıldı; bu köylerde üç ev, bir ahır, bir samanlık ve dört terk edilmiş mesken hasar gördü.

"ÖĞLE SAATLERİNDE UMUT VEREN BİR TABLO ORTAYA ÇIKTI"

Yumaklı, öğle saatlerinde müdahalelerin sonuç verdiğini, ancak öğleden sonra rüzgarın yön değiştirerek yangını hızlandırdığını bildirdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 12 SAAT ÇOK KRİTİK"

Rüzgarın saatte 50 km hıza ulaştığını, bu durumun alevlerin sıçramasına ya da yanma alanlarında yeniden alevlenmelere yol açtığını söyleyen Yumaklı, yangının şu anda Osmaneli sınırlarında devam ettiğini ifade etti. Meteoroloji verilerine göre bu gece saat 22.00'den sonra rüzgarın 10 km/sa altına düşmesinin müdahaleyi kolaylaştıracağını belirtti.

Yumaklı, özellikle önümüzdeki 12 saatin kritik olduğuna dikkat çekti. Farklı bölgelerden yoğun araç takviyesi yapıldığını, orman teşkilatı ve ilgili kurumların iki odak noktada alevlere yoğun şekilde müdahale ettiğini söyledi. "Sabaha doğru olumlu sonuç alacağımızı düşünüyorum" diyerek Sakarya ve Bilecik'teki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölge halkının ekiplerin su taşımasında verdiği desteğe de teşekkür etti.

Son Durum: Bu haberde yangının tamamen söndüğü belirtilmemiş; soğutma ve müdahale çalışmaları aktif şekilde devam ediyor. Özellikle "önümüzdeki 12 saat kritik" vurgusundan, yangının henüz kontrol altına alınmadığı anlaşılıyor.