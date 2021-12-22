Sakarya, kar yağışının ardından beyaza büründü - Haberler
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Sakarya, kar yağışının ardından beyaza büründü

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Kocaali ilçesindeki Çam Dağı'nda kar yağışı (drone) Kent merkezinden görüntüler Sakarya, kar yağışının ardından beyaza büründü SAKARYA - Sakarya, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaali ilçesindeki Çam Dağı'nda kar yağışı (drone)

Kent merkezinden görüntüler

Sakarya, kar yağışının ardından beyaza büründü

SAKARYA - Sakarya, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Sakarya'da sabah saatlerinde kent merkezinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından Adapazarı ilçesinin yüksek kesimlerindeki Karaman, Korucuk, Camili mahalleleri beyaza büründü.

Kar, Kocaali ilçesindeki Çam Dağı'nda güzel manzara oluşturdu. Bölgede etkili olan sis nedeniyle Kocaali-Hendek kara yolundaki sürücüler dikkatli ilerledi.

Akyazı ilçesine bağlı Keremali Yaylası da kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Sakarya, kar yağışının ardından beyaza büründü

Sakarya, kar yağışının ardından beyaza büründü

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AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri

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