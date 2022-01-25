Sakarya Valiliğinden kar yağışı uyarısı

Sakarya Valiliği, kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.

Sakarya Valiliği, kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı, yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Vatandaşlara hava şartlarına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, "İlimizde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (10-20 santimetre, yüksek kesimlerde 20 santimetre üzeri kar örtüsü) kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın, Karayolları 17. Sakarya Şube Şefliğini ziyaret ederek, beklenen kar yağışıyla ilgili son hazırlıkları incelediği kaydedildi.