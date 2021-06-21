Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Duyurusu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde, toplumun çeşitli kademelerinde nitelikli insan gücü yetiştirmek ve hizmet içi eğitimler ile mevcut çalışanların niteliklerinin arttırılması amacıyla Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) kurulmuştur.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde, toplumun çeşitli kademelerinde nitelikli insan gücü yetiştirmek ve hizmet içi eğitimler ile mevcut çalışanların niteliklerinin arttırılması amacıyla Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) kurulmuştur.

Akademik personelimiz tarafından, mesleki ve kişisel gelişimini arttırmak isteyen tüm vatandaşlarımız için sağlık ve diğer mesleki/ kişisel gelişim konularında Uzaktan Eğitim Sertifika Programları hazırlanmış bu programlar için kayıt alınmaya başlanmıştır. Sertifika Programlarıyla kişisel mesleki gelişimin yanında, güncel sektörel gelişimin izlenmesi, Üniversitemizin akademik gücünün kurum ve kuruluşlara aktarılması, nitelikli personel yetişmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Sakarya Üniversitesinin aşağıdaki ekte içeriği sunulan Sertifika Programları tüm kamuoyuna duyurulur. 2021 Yılı Uzaktan Eğitim Sertifika Programı Afişi 570 KB indir

Kaynak: Habermetre