Sakarya Üniversitesi Rektörü Savaşan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haberler » Güncel » Sakarya Üniversitesi Rektörü Savaşan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber

Sakarya Üniversitesi Rektörü Savaşan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:02
Sakarya Üniversitesi Rektörü Savaşan, AA'nın

(SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Savaşan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı. Rektör Savaşan, "haber" kategorisinde 'ün "Zirvedeki yollar açıldı", "yaşam" kategorisinde 'ın "Harran'da yaşam" ve "spor" kategorisinde 'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirten Savaşan, emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler