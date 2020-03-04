Umre dönüşü rahatsızlanan Türk vatandaş, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Sakarya'da umre dönüşü öksürük şikayeti artan hasta başvurduğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, umre dönüşü öksürük şikayeti artan hasta, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.
Kaynarca'da yaşayan ve umreden yeni dönen bir kişi, öksürük şikayeti artınca Kaynarca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hasta buradan da koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Negatif basınçlı sedyeyle sevki yapılan hasta, gözlem altına alındı. Hastadan alınan kan örnekleri tahlile gönderildi.
"3 AYDIR ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ VARMIŞ"
İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, bakanlığın koronavirüs konusunda çok hassas olduğunu, gerekli tedbirlerin alınarak hastaların nakledilmesini istediğini bildirerek, "Kaynarca'da hastaneye müracaat eden hastamızın 3 aydır öksürük şikayeti varmış. Ancak umre ziyaretinde öksürükte artış olmuş. Hekim arkadaşlarımız da hastayı, tetkiklerinin yapılması için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti. Testlerin sonucuna göre durumu bakanlığımıza bildiriyoruz. Bu işlem spesifik değil, her gün yapıyoruz. Hastalarımızın test sonuçları şimdiye kadar hep negatif çıktı. Biz tedbirimizi almak durumundayız" dedi.
UMRE İÇİN ARABİSTAN'A GİRİŞLER GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINMIŞTI
Koronavirüs sebebiyle Umre ziyaretleri geçici bir süre için askıya alınmıştı. Karar, "Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir" ifadeleriyle duyrulmuştu.
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Umre dönüşü rahatsızlanan Türk vatandaş, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
-
3 ay öksürük varsaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Koronavirüs diye bas bas bağırılıyor ama ülkemiz hala yolcu kabulüne açık çıldırıcam ya.Almayın kimseyi karantinaya kardeşim ozaman düşünmeyin bizi üstü kalsın. Çok umrunuzda olsak ülkeyi her türlü yolcugüriş çıkışına havalar ısınıncaya kadar kaptırdınız...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Gitmeyin kardesim, umreye, kalabalik yerlere vs. , kafaniz almiyor mu?Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
-
Aynı belirti bende de vardı. İyileştim. Domuz gribi bu. Bol sarmısak, turşu tüketin. Hiçbirşey olmaz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Arkadaş Sağlık Bakanlığı çok güzel çalışıyor da İNSANLAR ZORLA SOKACAK YA. NE BİLİNÇSİZ VATANDAŞ ÇOK. . .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
-
harika gerçekten sağlık ekibine bravo bu işi cidiyye alan tek kurum helal olsunCevap Yaz 29 3 Yayından Kaldır
-
TOPLUM OLARAK TEMİZ İNSANLAR OLUP GÜNDE 5 DEFA ABDEST ALIYORUZ, BİZE BULAŞAMAZCevap Yaz 15 13 Yayından Kaldır
-
ADAMA BULAŞMAMIŞ ZATEN2 Yayından Kaldır
-
:))))))))))))))))))))))1 Yayından Kaldır
-
saçma yorum. adam umreden gelmiş U M R E15 2 Yayından Kaldır