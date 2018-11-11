Sakarya Şehit Kaymakam Mezarı Başında Dualarla Anıldı

Mardin'de hain saldırıda şehit edilen kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, kabri başında gözyaşlarıyla, dualar edilerek anıldı. Ayşegül Safitürk oğlu Asım Eren'le ile birlikte şehit eşinin mezarına karanfil bıraktı.

Mardin'in Derik ilçesinde makamında hain bir saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit oluşunun üzerinden 2 yıl geçti. Sakarya'nın Arifiye Kaymakamlığı ve Arifiye Belediyesi, şehadetin yıl dönümünde Safitürk'ün kabri başında anma programı düzenledi. Anma programına şehit kaymakamın babası Asım, annesi Fatma, eşi Ayşegül ve çocuğu Asım Eren Safitürk ile birlikte Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, birçok ilden gelen çok sayıda öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sakarya Müftüsü İhsan Açık kabir başında Kuran-ı Kerim okuyarak, Safitürk ve tüm şehitler için dualar etti. Şehidin eşi Ayşegül Safitürk kucağında oğyu Asım Eren'le birlikte dualara 'Amin' derken gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin acısını ilk günkü gibi yaşayan eşi, annesi, babası ve akrabaları da dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Asım Safitürk katılanlara teşekkür ederek, Buraya gelen yakınlarımız, akrabalarımız hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepimizi, milletimizi birlik ve beraberlikten ayırmasın. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. dedi.

Ülkede 81 milyon kişinin Safitürk gibi kahraman şehitler sayesinde özgür yaşadığını belirten Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise, Bu topraklar üzerinde özgürlüğümüzün sembolü olan bayraklarımızın gönderden indirilmemesine sebep olan Allah'a hamdolsun. Bu mukaddes değerler uğruna can verenlere şehitlik gibi, peygamberlikten sonra gelen rütbeyi vaadeden cenabı mevlaya hamdolsun. Eğer 81 milyon bugün bu topraklar üzerinde hür özgür mukaddesatımız ve namusumuzla yaşıyorsak kahramanlar var. Malazgirt'ten Çanakkale'ye Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a kadar terörle mücadele vermiş olduğumuz şehitlerimiz var. Bu milletin her bir evladı da bunların kıymetini biliyor, bu şehitlerimize rahmet ediyor. Onların ailesini de kendi ailesi sayıyor. Burada huzurunda bulunduğumuz şehitler de onların birer temsilcileri. Son 7 şehidimizi daha bugün toprağa vermek üzere memleketlerine gönderiyoruz. diye konuştu.

Katılanlar Kuran-ı Kerim okunmasından sonra şehidin kabrine çiçekler bırakarak dua etti. Kaymakamın eşi Ayşegül ve oğlu Asım Eren de Safitürk'ün mezarını okşayıp karanfil bıraktı. Anma programı yemek ikramıyla son buldu.