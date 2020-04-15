SAKARYA Şehit babası ineğini kampanyaya bağışladı Şehit babası ineğini kampanyaya bağışladıSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde çiftçilik ile geçimini sağlayan şehit babası Halil Karadağ (71), bir ineğini 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Şehit babası ineğini kampanyaya bağışladı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde çiftçilik ile geçimini sağlayan şehit babası Halil Karadağ (71), bir ineğini 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. İnek satılarak parası kampanya hesabına yatırılacak.

13 Ekim 1997 tarihinde Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Komando Onbaşı Ercan Karadağ'ın Kaynarca Karaçalı Mahallesi'nde yaşayan babası Halil Karadağ, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına inek bağışladı. Bağışlanan ineği teslim alan Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Halil Karadağ'a teşekkür etti.

Halil Karadağ imkanı dahilinde bir ineğini kampanya için bağışladığını belirterek, 'Ben bugün ineğimi Cumhurbaşkanının başlattığı bu kampanyaya bağışlıyorum. Bu memleket bizim. İmkanım dahilinde bu hayvanımı memleketim için verdim. Ben bu memlekete bir oğlumu şehit verdim, dedem 18 yıl esir kalmış, biz bunları da biliyoruz. Bu memleket bizim, gerekirse diğer hayvanlarımı da bu memleket için veririm.' dedi.

Murat Kefli ineği satıp parasını kampanyaya bağışlayacaklarını söyleyerek, 'Halil Karadağ amcamız, kendi sağıp sütünü içtiği ineğini Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Biz bu teslim aldığımız hayvanımızı satıp parasını Halil Amcamız adına hesaba yatıracağız. Halil Amcamız ve ailesi bu memleket için her daim üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Kendisine Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum, kendisinin selamını da Cumhurbaşkanımıza bizzat ileceğim? diye konuştu.

Kaynak: DHA