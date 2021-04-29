Sakarya'nın meşhur "kabak tatlısı" ve "Abhaz peyniri" coğrafi işaret aldı

Sakarya'nın önemli tarım ürünlerinden bal kabağından yapılan "kabak tatlısı" ve "Abhaz peyniri"ne Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi verildi.

Sakarya'nın önemli tarım ürünlerinden bal kabağından yapılan "kabak tatlısı" ve "Abhaz peyniri"ne Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi verildi.

Kente özgü lezzetlerin "Adapazarı Kabak Tatlısı" ve "Sakarya Abhaz Peyniri" olarak tescillenmesi, sevinçle karşılandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine, iklim zenginliği ve verimli toprak yapısı sayesinde kentte yetişen ürünlerin ülkedeki ve dünyadaki muadillerine göre daha lezzetli olduğunu söyledi.

Sakarya'nın kabağının meşhur olduğuna dikkati çeken Yüce, "Türkiye'de kabak denince akla Sakarya gelir. Beyaz kestane kabağı gelir. Yapısı itibarıyla büyük ve doyurucu bir kabaktır. Bu kabaktan yapılan ürünler de çok leziz olur. Sakarya kabak tatlısının üzerine kabak tatlısı yoktur." diye konuştu.

"Kentte yetişen ürünlere sahip çıkmak adına faaliyetler yürütüyoruz"

Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak kentte yetişen ürünlere sahip çıkmak adına pek çok proje ve faaliyet yürüttüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yöresel ürünler satış merkezimizi hayata geçirdik. Burada üreticilerimizin ürettiği el emeği ürünleri ve lezzetli yiyecekleri tüketiciyle buluşturuyoruz. Şehrimizin merkezine 'Gabak Evi' ismiyle ve kabak dekoruyla bir satış ofisi kurduk. Burada Sakarya Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle pek çok ürünü hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Kabak, kabak tatlısı, kabak lokumu, aromatik kabak lokumu, kabak motifli biblolar gibi pek çok ürünle bu önemli lezzetimizin tanıtılmasına ön ayak oluyoruz."

Kentin tarımsal avantajından faydalanarak çiftçilerle birlikte salep, çilek, kültür ortamında mantar ve safran gibi farklı ürünler yetiştirmeye başladıklarını anlatan Yüce, "İnanıyorum ki şehrimizin coğrafi avantajlarıyla bu ürünlerde de ciddi başarılar yakalayacağız ve bu ürünlerde de ülkemizin önde gelen şehirlerinden olacağız. Sakarya denince akla gelecek en önemli ekonomik ve tarımsal ürünün kabak olduğuna inanıyoruz. Sakarya; kabağın merkezi, Sakarya tatlısı dünyada bir tane." ifadelerini kullandı.

"Artık tescilli bir kabağımız ve peynirimiz var"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da 2009 yılında kabak tatlısına coğrafi işaret tescili almak için başvurduklarını fakat kabağın bir tescili olmadığı için reddedildiğini söyledi.

Sakarya Ticaret Borsasının geçen yıl kabakla ilgili tescili almasının ardından SATSO olarak temmuz ayında tekrar başvuruda bulunduklarını aktaran Altuğ, "Bugün de başvurumuz onaylandı ve coğrafi işaret tescillerini almış bulunuyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Altuğ, kabak tatlısı ve Abhaz peynirinin yanı sıra başvuruları yapılan ve sonucu beklenen başka ürünlerin de olduğunu dile getirerek, "Pamukova ceviz helvası, Pamukova kavunu, Taraklı kozalak reçeli, Taraklı şimşir kaşığı ve tarağı gibi bazı ürünlerimiz de var. Onların da yakın zamanda coğrafi işaret tescillerinin geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Artık tescilli bir kabağımız ve peynirimiz var." diyen Altuğ, daha önce SATSO tarafından ıslama köfte ve dartılı keşkek için coğrafi işaret tescilini aldıklarını belirterek, "Şehrimizde yetişen yöresel ürünlerimizi tescillemeye devam edeceğiz. Sırada bekleyen ürünler var." ifadesini kullandı.

Altuğ, Sakarya'nın birçok kültürü bünyesinde barındırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sakarya var olalı beri çok değişik kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir. Abhazı, Çerkezi, Lazı, Gürcüsü yüzyıllardır bu şehirde barış içerisinde kardeşçe yaşıyor. Bir kültür mozaiği halinde yaşamaya devam ediyorlar. Bu kültürlerin geldikleri yerden getirdikleri mutfakları var. Dolayısıyla Abhaz peyniri de bu ürünlerden biri. Zaten bizim soframızın baş ürünlerindendir. Coğrafi işaret tescili yoktu, onu da almış bulunuyoruz."

Altuğ, "Topraktan Tabağa Gastro Sakarya" isimli bir yemek kitabı çalışmalarının da olduğunu, kitabın yılın ikinci yarısında yayımlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci